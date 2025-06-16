Самолёт предназначен для подготовки пилотов на современные и перспективные истребители. Кроме того, он может быть использован в качестве лёгкого штурмовика.

12 июня 2025 года ВВС Италии официально приняли в эксплуатацию учебно-тренировочный самолёт M-345 (лёгкий штурмовик) производства компании Leonardo, получивший в качестве учебного самолёта обозначение T-345A. Торжественная церемония, проходившая на авиабазе Галатина, где дислоцировано 61-е авиационное крыло, ознаменовала замену учебно-тренировочного самолёта MB-339А (T-339A) на новый тип. T-339A находился на службе почти 45 лет. Об этом сообщает Army Recognition.

Учебно-тренировочный самолёт M-345 (T-345A). Фото: Leonardo

M-345, обозначенный как T-345A в итальянской службе, разработанный и произведенный фирмой Leonardo на своем предприятии в Венегоно Супериоре, теперь является стандартным самолётом для второй и третьей фаз курса обучения лётчиков.

Самолёт T-345A оснащен турбовентиляторным двигателем Williams International FJ44-4M-34 с тягой 1570 кгс, который обеспечивает крейсерскую скорость полёта около 787 км/ч на высоте 6100 метров. Разработанный с расчетом на 15 000 часов срока службы планера, M-345 (T-345A) оснащён цифровой кабиной с тремя многофункциональными ЖК-дисплеями, индикатором на лобовом стекле (HUD), тандемными катапультными креслами Martin-Baker Mk.IT16D и органами управления полетом HOTAS (Hands On Throttle And Stick). HOTACS – система управления, когда все основные кнопки выведены на ручку и на рычаг газа [прим.].

Максимальная взлётная масса самолёта – 4500 килограммов, практический потолок – 12190 метров, дальность полёта – от 1410 до 1550 км. С тяговооруженностью 0,45 и ограничением по перегрузке +7/−3,5 самолет призван минимизировать эксплуатационные расходы. При этом его характеристики, сопоставимы с характеристиками турбовинтовых самолётов высшего класса.

M-345 имеет четыре подкрыльевых пилона и способен нести полезную нагрузку в 1000 килограммов. Это могут быть ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением, 500-фунтовые бомбы (227 кг) общего назначения, ракетные и пушечные контейнеры. Таким образом, самолёт может быть использован не только в качестве учебно-тренировочного, но и в качестве лёгкого штурмовика.

Всего ВВС Италии заказали 18 таких учебно-тренировочных самолётов.