По данным издания, Израиль действует с молчаливого согласия администрации Трампа.

Истребитель F-15 ВВС Израиля. Фото: Israel Defense Forces / Handout via Reuters

Официальные лица США и Израиля заявили, что военная операция Израиля против Ирана, как ожидается, займет "недели, а не дни". И осуществляется она с молчаливого согласия Вашингтона. Об этом сообщает американский канал CNN.

Как заявил телеканалу некий израильский источник, администрация президента Дональда Трампа "не критиковала" сроки проведения операции в ходе частных обсуждений. А чиновник из Белого дома подтвердил, что президентская администрация знала о планах Израиля и "неявно" их поддерживала. Отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться израильская операция, чиновник ответил, что всё будет зависеть от реакции Ирана.

При этом чиновник отметил, что в команде Трампа убеждены, что конфликт можно завершить, продолжив переговоры с Ираном [речь о ядерной сделке, прим.]. Он также добавил, что Штаты не намерены указывать Израилю, что делать. При этом чиновник дал понять, что последний имеет право на самооборону.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для устранения угрозы со стороны Ирана. По словам премьера, операция направлена на спасение Израиля.