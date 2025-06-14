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crazycat21
Reuters: Белый дом запросил информацию о контрактах с SpaсeX на фоне конфликта Трампа и Маска
По данным агентства, информация необходима для возможного "ответного" принятия мер против миллиардера и его компании.

Фото: AFP via Getty Images

Белый дом поручил Министерству обороны и NASA собрать информацию о многомиллиардных контрактах c компанией SpaceX после публичного скандала между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источники, знакомые с распоряжением.

По информации источников, президентская администрация приказала вышеуказанным агентствам тщательно изучить контракты с, чтобы подготовить возможные ответные меры против миллиардера и его фирмы. При этом в Пентагоне одновременно рассматривают вопрос о том, следует ли уменьшить ту роль, которую SpaceX может получить в амбициозной программе по созданию новой системы противоракетной обороны США.

Информационному агентству Reuters не удалось определить, намерен ли Белый дом аннулировать какой-либо из федеральных контрактов, заключенных с фирмой Маска. В настоящее время суммарная стоимость всех этих соглашений составляет около 22 миллиардов долларов. Однако всё свидетельствует о том, что администрация выполняет угрозу американского президента о "возможном прекращении бизнеса и субсидий" для предприятий Маска, высказанную Трампом в ходе ссоры с бизнесменом.

В Белом доме не ответили на запрос Reuters о бизнесе Маска, заявив, что "администрация Трампа привержена строгому процессу рассмотрения всех заявок и контрактов". В NASA же отметили, что агентство по-прежнему продолжит работу с отраслевыми партнерами для гарантированного выполнения целей президента в космосе. Ни SpaceX, ни Пентагон никак не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Лица, знакомые с распоряжением, заявили, что проверка контрактов призвана дать администрации возможность действовать быстро, если Трамп решит действовать против Маска, который до недавнего времени был старшим советником президента и главой Департамента правительственной эффективности, или DOGE. При этом непонятно, сможет ли правительство США юридически или практически отменить уже существующие контракты. Но ряд экспертов заявляют, что политика и личная обида могут затронуть вопросы, касающиеся государственных средств, национальной обороны и даже общественных интересов.

За последние годы компания SpaceX Илона Маска стала важнейшим партнёром правительства США в аэрокосмической деятельности и в оборонной отрасли, а также в потенциальном управлении важнейшим элементом системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"), которую анонсировал Трамп. Хотя в последние дни Маск и попытался отказаться от некоторых своих резких высказываний в адрес президента, его предыдущие резкие выпады свидетельствуют о том, насколько сильно власти США зависят от SpaceX.

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#новости #сша #космос #трамп #spacex #nasa #пентагон #оборона #маск
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