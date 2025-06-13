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crazycat21
НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения военной активности на границах восточного фланга
В рамках новой инициативы для этих целей будут использоваться коммерческие спутники компании Planet Labs

Спутниковая группировка, иллюстративное изображение. Источник:Northrop Grumman

НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения, что позволит блоку отслеживать военные перемещения на границах своего восточного фланга. Об этом сообщает Defense Romania.

Североатлантический альянс объявил в среду о выборе американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs в качестве подрядчика для системы, которая будет сканировать регионы мира с высокой частотой в течение года, а её искусственный интеллект будет отслеживать все изменения и выдавать предупреждения.

Как заявил глава Командования НАТО по трансформации Пьер Вандье, новый инструмент под названием Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD) впервые позволит Североатлантическому альянсу наблюдать за "огромными территориями" для контроля за военными маневрами, передвижениями войск и боевыми операциями. Предполагается, что блок может развернуть новую систему уже в январе 2026 года. 

Вандье также отметил, что такой шаг "успокоит" страны Прибалтики, которые граничат с Россией.

Помимо контроля за действиями России, проект SINBAD может использоваться и для мониторинга Арктики, которая в последнее время принимает всё большее значение для альянса на фоне возросшего присутствия России и Китая в регионе. Об этом агентству Bloomberg сообщил некий представитель НАТО, говоривший на условиях анонимности.

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#россия #новости #армия #космос #нато #военные новости #разведка #planet labs #sinbad
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