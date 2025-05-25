В ходе учений использовались техника армии США, переброшенная в Литву из Германии.

Транспортно-заряжающая машина системы HIMARS. Фото: Литовская армия

Литовские военные учатся эксплуатировать современное вооружение западного образца. Одним из таких видов оружия является реактивная система залпового огня M142 HIMARS американского производства.

С 17 по 23 мая на полигоне под Шауляем прошли совместные с армией США учения "Аист и орёл", целью которых было "поддержание индивидуальных и коллективных навыков, необходимых для самостоятельного и эффективного управления и обслуживания реактивных систем залпового огня HIMARS". Об этом сообщают Вооружённые силы прибалтийской республики.

В ходе учений впервые проводилась теоретическая и практическая подготовка литовских специалистов по управлению огнем, ремонту и боеприпасам, а также расчётов систем HIMARS. Отмечено, что сами установки, принадлежащие армии США, вместе с транспортом и дополнительным оборудованием были передислоцированы в Литву из Германии.

"Проводя совместные учения, мы стремимся к тому, чтобы наши солдаты постоянно обновляли и углубляли свои знания на основе самых высоких стандартов НАТО. Возможность тренироваться вместе с союзниками — это не только предоставление или закрепление практических навыков, но и возможность обменяться опытом и углубить взаимное взаимодействие", – заявил командир реактивной артиллерийской батареи майор Юстинас Чеканаускас

Литовские и американские военнослужащие прошли практическую подготовку по техническому обслуживанию систем M142 HIMARS, выполнению огневых задач и ремонту ракет. Боевые стрельбы этих установок по целям в Балтийском море запланированы на начало июня.

Пусковая установка M142 HIMARS. Фото: Литовская армия

Ранее Литва подписала контракт на поставку восьми систем залпового огня HIMARS с учебными и боевыми боеприпасами, в комплект которых входя управляемые ракеты различных типов, в том числе оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью пуска 300 километров. Литва приобрела реактивные системы в рамках совместных закупок с другими странами Прибалтики.

В данном случае необходимо отметить, что в состав реактивной артиллерийской батареи HIMARS обычно входят шесть установок и транспортно-заряжающие машины. Поэтому, вероятно, две из заказанных Литвой установок будут использоваться в учебных целях.