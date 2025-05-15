В настоящее время бундесвер комплектуется исключительно на добровольной основе. Призывная служба была отменена ещё в 2011 году.

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: © Boris Roessler / DPA

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна может вернуться к системе воинской повинности, если слишком мало людей пойдут служить в армию на добровольной основе. Об этом сообщает Politico.

В ходе своего первого выступления в бундестаге после прихода к власти нового правительства страны, Писториус заявил, что в текущем году стартует новая программа добровольного набора с целью восстановления ослабленной армии Германии.

«Мы договорились, что изначально будем полагаться на волонтерство – службу, которая изначально добровольна и призвана поощрять молодых людей служить своей стране. И я говорю это вполне сознательно и честно: акцент также делается на "первоначально", на случай, если мы не сможем набрать достаточно добровольцев», – сказал Писториус.

Власти Германии прекратили набор на обязательную военную службу ещё в 2011 году. Восстановление такого типа службы ознаменовало бы собой серьёзный поворот в политике государства, вызванный якобы растущей «угрозой» со стороны России в сочетании с нарастающей обеспокоенностью относительно гарантий безопасности со стороны США в период полномочий Трампа.

Как сообщил Писториус, в настоящее время на действительной военной службе в бундесвере находится около 181500 человек. И это значительно меньше запланированной численности вооружённых сил в 203 000 человек, которую запланировано достичь к 2031 году. С начала 2025 года набор в немецкую армию вырос на 20%. Но, как говорит Писториус, у военного ведомства по-прежнему мало людей, чтобы укомплектовать армию.

В тот же день, 14 мая, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, в ходе своего первого выступления перед бундестагом, заявил, что намерен сделать немецкую армию сильнейшей в Европе. Он даже пообещал, что необходимые средства для этого обязательно найдутся. Однако ещё ранее генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер говорил, что Германии уже сейчас необходимо 100 тысяч дополнительных «штыков».