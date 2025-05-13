Похоже, на Западе просто не хотят слышать Россию.

Кит Келлог. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

О желании стран коллективного Запада разместить свой "миротворческий" контингент на территории Украины известно давно. На этот раз данную информацию подтвердил спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог. В интервью телеканалу Fox News чиновник заявил о том, что Штаты обсуждают возможность размещения европейских миротворческих войск к западу от Днепра в рамках потенциального урегулирования конфликта. Со слов Келлога, в миссии будут задействованы военнослужащие Великобритании, Франции, Германии и Польши.

"Мы говорим о силах устойчивости (resilience force). Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле – и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта" – рассказал Келлог.

По словам спецпредставителя Трампа, Вашингтон хочет добиться всеобъемлющего прекращения огня, чтобы затем перейти к обсуждению других вопросов – территориальных, Запарожской АЭС и перспектив членства Украины в НАТО.

В данном случае необходимо отметить, что то, о чём говорит Келлог уже категорически неприемлемо для России.

Во-первых, Специальная военная операция и была начата потому, чтобы на территории Украины не было НАТОвской военщины (это одна из причин). А тут Вашингтон предлагает ввести международный воинский контингент, пусть и под видом "миротворцев". Учитывая протяжённость линии боевого соприкосновения или протяжённость той же реки Днепр потребуется несколько десятков таких "миротворцев". Плюс воздушное прикрытие для них и средства ПВО. России это надо? Сомнительно.

Во-вторых, территориальные вопросы обсуждению не подлежат. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области согласно Конституции являются субъектами РФ. Соответственно не подлежит обсуждению и контроль над Запорожской АЭС. Касательно других территорий, то президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил о том, что переговоры будут проходить с учётом реального положения дел "на земле".

В-третьих, вопрос членства Украины в НАТО также не обсуждается. Одно из требований России – внеблоковый нейтральный статус Украины.