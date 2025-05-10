Европа продолжает "мобилизовывать доходы" от российских суверенных активов.

155-мм САУ Caesar. Фото: AP

Франция направит доходы от замороженных российских активов на поддержание технического состояния около 60 французских гаубиц Caesar, ранее поставленных на Украину. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает Defense Post.

Заявление было сделано во время визита министров иностранных дел стран ЕС в Львов, где они одобрили создание специального "трибунала" для судебного преследования высшего руководства России.

С февраля 2022 года страны Евросоюза и Большой семёрки (G7) заморозили активы российского Центрального банка на сумму около 300 миллиардов евро (327 миллиардов долларов), а также частные активы, такие как яхты и недвижимость.

"Мобилизуя доходы от замороженных российских активов, Франция сможет обеспечить непрерывное обслуживание пушек Caesar, которые она поставила на Украину", – заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

Также он добавил, что Европа "хочет мира", но, по его версии, главным препятствием к достижению этого мира якобы является Москва, "расхаживающая" под именем Владимира Путина. Именно поэтому на российского лидера необходимо "оказать давление", чтобы он согласился на прекращение огня.

В ходе пятничной встречи глава всей дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что блок дополнительно выделил один миллиард евро для поддержания оборонной промышленности Украины.

Довольно интересные представления у Европы о мире. Впрочем, неудивительно. Ничего не изменилось за последние 80 с лишним лет.