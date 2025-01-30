В Израиле заявили, что просто вернули вооружение Штатам.

ЗРК Patriot. Фото: Министерство обороны США

Соединённые Штаты перевезли около 90 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot со склада в Израиле на логистический хаб в польском аэропорту Жешув для дальнейшей передачи их Украине. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на информированное американское издание Axios из Арлингтона.

Отмечено, что это крупнейшая известная передача хранящегося в Израиле оружия на Украину с февраля 2022 года. Кроме того, списанная израильская батарея Patriot [комплекс, прим.] была отправлена на ремонт в США с возможностью её передачи Украине на более позднем этапе.

Транспортировка зенитных управляемых ракет была осуществлена с помощью тяжёлых военно-транспортных самолётов C-17 ВВС США, которые перевезли груз с авиабазы на юге Израиля в польский Жешув. Эти ракеты-перехватчики будут использоваться в составе комплексов Patriot, которые уже имеются в распоряжении Украины. Дополнительные компоненты системы ПВО, включая радиолокационные станции, пройдут ремонт в США перед их возможной поставкой украинской стороне.

Army Recognition сообщает, что некий израильский чиновник заявил, что Россия заранее была проинформирована о передаче ракет, и подчеркнул, что Израиль просто возвращает их США, а не поставляет напрямую Украине. Представитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что система Patriot была возвращена в США, но отметил, что у Израиля нет информации о её конечном пункте назначения и о том, достигла ли она Украины.

С учётом того, что действующий президент США Дональд Трамп на 90 дней приостановил оказание всяческой помощи иностранным государствам, то решение о передаче ракет и самого комплекса, вероятно, было принято ещё Джо Байденом. Под занавес его политической карьеры.