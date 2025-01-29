Такую мысль высказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: Virginia Mayo / AP

Европейский союз планирует ввести в отношении России очередной, шестнадцатый по счёту, пакет санкций. Он должен быть принят 22 февраля. В очередной пакет санкций попали игровые приставки Xbox и PlayStation.

Как заявила бывший премьер-министр Эстонии, а ныне верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, запланированный запрет на приставки связан с тем, что в России они, по-видимому, «используются для управления дронами». Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Глава всей европейской дипломатии стала продвигать нарратив, схожий с тем, что в одно время продвигали её непосредственная начальница, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.

Фон дер Ляйен ещё осенью 2022 года заявила о том, что российские военные якобы вынимают чипы из стиральных машин и холодильников, чтобы починить военную технику на поле боя. А руководитель внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок летом 2023 года на весь мир рассказала, что чипы из немецких стиральных машин могут быть использованы для производства ракет, беспилотников и прочих изделий военного назначения. Каким образом могут быть использованы эти чипы, она не пояснила.

Интересно, что ещё практически сразу после начала Специальной военной операции, в марте 2022 года, Евросоюз ввёл запрет на ввоз в Россию предметов роскоши. К таковым можно отнести и указанные игровые приставки в силу их немалой стоимости. Предметами первой необходимости они точно не являются. Неужели в ЕС уже не помнят, какие санкции против России они уже вводили?

Кроме того, ни одна страна Евросоюза не производит игровые консоли. Кому Кая Каллас и её коллеги собрались адресовать запрет? А ещё компании Sony и Microsoft (производители PlayStation и Xbox соответственно) ушли с российского рынка ещё в 2022 году. То, что представлено на прилавках российских магазинов, доступно благодаря «параллельному импорту». Ни одна приставка даже транзитом не идёт через территорию Европы.