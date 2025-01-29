Украинский глава в очередной раз попытался заручиться поддержкой Трампа.

Скриншот видео телеканала Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский в своём интервью американскому телеканалу Fox News сделал довольно неожиданное заявление. Кстати, этот канал поддерживает республиканцев, к которым принадлежит и действующий президент США Дональд Трамп. Со слов Зеленского, Украине пришлось противостоять России в одиночку. И виноват в этом бывший американский президент Джо Байден.

Зеленский пояснил, что ещё перед началом Специальной военной операции он просил Байдена принять превентивные меры, например, ввести в отношении России санкции, поскольку её войска и техника уже скапливались у украинской границы. Зеленский также запросил оружие, но в администрации президента США ему ответили, что его предоставят только в том случае, если российская армия пересечёт границы Украины.

"Параллельно с этим я спрашивал страны Европейского Союза, и они не могли сделать этого без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на Соединенные Штаты, как на лидера. Поэтому украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались сами по себе", – заявил Зеленский.

В данном случае украинский лидер, когда говорит о том, что Запад не давал Киеву оружия, неприкрыто лукавит. А как же заявление, которое сделал уже бывший американский госсекретарь Энтони Блинкен в начале января? Он честно признался, что США стали накачивать вооружением Украину ещё задолго до начала Специальной военной операции. В частности, был передано огромное количество противотанковых ракетных комплексов Javelin и ПЗРК Javelin.

"Мы сделали так, чтобы еще задолго до [начала СВО], в сентябре, а затем в декабре [2021 года] мы тайно поставили большое количество оружия Украине, чтобы у них было все необходимое для самозащиты", – сказал Блинкен.

Нестыковка получается! Или, по версии Зеленского, эти системы не являются оружием? Конечно, это не танки и артиллерийские системы, но всё же серьёзное вооружение.

А вообще заявление украинского лидера следует расценивать как очередную и неудачную попытку заручиться поддержкой новой администрации США.