Грузовики будут использоваться для строительства и обслуживания объектов военной инфраструктуры.

Тяжелый самосвал M917A3. Фото: Mack Defense

Армия США разместила дополнительный заказ на поставку 103 тяжёлых самосвалов M917A3 (HDT, Heavy Dump Truck) у шведской компании Mack Defense, которая входит в состав концерна Volvo. Об этом сообщает Defense Post.

За счёт средств государственного бюджета будет профинансирована закупка 74 грузовиков для армии США, ещё 29 машин будут переданы Национальной гвардии. Эти автомобили будут использоваться при строительстве и обслуживании объектов военной инфраструктуры, таких как аэродромы и пункты снабжения.

Последний заказ является частью контракта от 2018 года, стоимость которого составила 296 миллионов долларов. Согласно условиям соглашения, армия США должна получить до 683 тяжёлых самосвалов в течение семи лет.

"Военные продолжают использовать автомобили Mack HDT в различных операциях по всему миру, поэтому эти машины прошли испытания и продолжают соответствовать высоким требованиям. По этой причине армия, армейский резерв и армейская Национальная гвардия продолжают инвестировать в эти современные HDT, чтобы гарантировать нашим солдатам нужный грузовик с высочайшим уровнем возможностей, необходимым для обеспечения успеха миссии", – заявил президент компании Дэйв Хартцелл.

Грузовик M917A3 HDT, созданный на базе коммерческого грузовика Mack Granite, был модернизирован под требования американской армии. В самосвальном кузове он может перевозить до 27 тонн груза. Объём кузова составляет 13,7 кубических метров. Автомобиль имеет полный привод, усиленные мосты, увеличенный дорожный просвет и дизельный двигатель, совместимый с топливом JP8, которое обычно используется в армии. Топливо JP8 – это топливо для реактивных двигателей, то есть авиационный керосин [прим.].

Тяжёлый армейский самосвал оснащён двигателем Mack MP8 мощностью 520 л.с. и крутящим моментом 2521 Н·м. Между тем, версия Euro 3 при той же мощности имеет немного меньший крутящий момент в 2500 Н·м.

M917A3 оснащён системой ABS, удобными интерфейсами управления и системой активной безопасности. В кабине помещаются водитель и один пассажир. Грузовик авиатранспортабельный и может перевозиться самолётами военно-транспортной авиации.