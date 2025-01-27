Аппараты новой линейки способны работать на гиперзвуковых скоростях и околокосмических высотах в условиях противодействия современной ПВО.

Гиперзвуковой беспилотник MD-19 на внешней подвеске самолёта-носителя. Фото: соцсети

Испытания новых типов китайских гиперзвуковых беспилотников, проведённые в декабре 2024 года, продемонстрировали достижения Пекина в области возможностей воздушной разведки. Об этом сообщает Army Recognition.

Новые летательные аппараты, которые, как предполагается, являются дальнейшим развитием гиперзвукового испытательного стенда MD-22, продемонстрированного в 2022 году, получили обозначения MD-19, MD-21 и MD-2. Дроны имеют несколько общих черт с MD-22, включая клиновидные фюзеляжи, дельтавидные крылья и наклонные вертикальное оперение. Эти беспилотники предназначены выполнения разведывательных миссий в глубине сильно защищённого воздушного пространства противника.

Разведывательные дроны предназначены для запуска с самолётов-носителей H-6M. Способность беспилотников летать на экстремальных высотах и гиперзвуковых скоростях имеет решающее значение для повышения их выживаемости при противодействии современных систем ПВО. Эта концепция напоминает о развитии американских разведывательных самолетов SR-71 и советских МиГ-25Р/РБ времен Холодной войны, которые были способны развивать скорость, превышающую 3 Маха. На сегодняшний день Китай является единственной страной в мире, эксплуатирующей гиперзвуковые самолёты.

Согласно документам Пентагона, рассекреченным в апреле 2023 года, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «почти наверняка» приняла на вооружение WZ-8 – первый в мире гиперзвуковой разведывательный беспилотник. Эти дроны предназначены для оперативного реагирования в чувствительных районах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Тайваньский пролив и Корейский полуостров.

MD-19 представляет собой значительный шаг в развитии в области гиперзвуковых летательных аппаратов. При длине от 8 до 11 метров этот компактный дрон способен развивать скорость выше 5 Махов и работать на околокосмических высотах. Он имеет передовую аэродинамическую архитектуру, включая клиновидный фюзеляж, оптимизированный для снижения сопротивления, дельта-крылья для увеличения подъемной силы на высоких скоростях и скошенные кили для обеспечения большей устойчивости в полёте. Разработанный для автономных миссий, MD-19 может запускаться с беспилотников-носителей, таких как TB-001 Twin-Tailed Scorpion, или с высотных аэростатов. Аппарат оснащён системой посадки на обычные взлётно-посадочные полосы. Выдающиеся технические особенности позволяют дрону выполнять сложные маневры, служить испытательным стендом для проверки аэродинамических концепций и потенциально выполнять разведывательные миссии, противоспутниковые операции или работать в качестве беспилотника-камикадзе.

Гиперзвуковые разведывательные самолеты предоставляют НОАК значительную стратегическую гибкость, поскольку обычные космические разведывательные спутники движутся по известным орбитам, что делает их очень уязвимыми в случае военного конфликта между ведущими державами. В то же время беспилотники, способные менять траекторию своего полёта и скрытые до нужного момента в подземных ангарах, являются очень ценной альтернативой спутникам. Способность преодолевать противовоздушную оборону противника усиливает их роль как критически важных активов для высотной разведки, особенно в периоды повышенной военной напряженности.

MD-19 является уменьшенной версией дрона MD-22 Mingdi, представленного на авиасалоне в Чжухае в 2022 году. Он предназначен для тестирования и проверки аэродинамических концепций гиперзвуковых аппаратов.