А хватит ли денег на реализацию такого амбициозного проекта?

Художественное изображение литовского патрульного корабля Perkunas. Изображение: Western Baltic Engineering

Литва представила дополнение к своим военно-морским амбициям в виде проекта патрульного корабля Perkunas [бог-громовержец в балтийской мифологии, властитель воздуха, защитник справедливости, прим.]. Проект, возглавляемый литовской компанией Western Baltic Engineering, разработан в сотрудничестве с партнёрами из Дании. Предполагается, что в случае его реализации это будет важный шаг в модернизации морской обороны Литвы. Соответствующую информацию приводят профильные СМИ.

Концепция возникла в результате сотрудничества литовской морской промышленности, экспертов в области обороны и академических учреждений. Проект демонстрирует технические возможности Литвы и её способность перенимать опыт других государств.

Perkūnas – это универсальный корабль, который может работать как на мелководье в прибрежной зоне, так и в районах с большими глубинами. Длина корабля составляет 88 метров, а максимальная ширина – 17 метров. Двигательная установка мощностью 6 мегаватт позволяет развивать максимальную скорость хода более 18 узлов. Конструкция корабля обеспечивает повышенную манёвренность. Экипаж – от 30 до 60 человек.

Патрульный корабль рассматривается как многоцелевая платформа, способная решать современные проблемы морской безопасности. Он будет использоваться для патрулирования, защиты критически важной инфраструктуры и стратегических операций, таких как антитеррористические меры, разведка и противоминная борьба.

В настоящее время в составе ВМС Литвы нет кораблей такой размерности. Ключевыми активами литовского флота являются корабли противоминной обороны (тральщики) Jotvingis, Skalvis, Kuršis и M55, которые используются для разминирования акваторий и поддержки операций НАТО. Эскадра патрульных кораблей состоит из многоцелевых военных кораблей Žemaitis, Dzūkas, Aukštaitis и Sėlis, поддерживаемых меньшими по размеру патрульными катерами. К ним относятся катер класса Storebro SB90E и новые патрульные катера класса Jehu. Последние в количестве двух единиц Литва планирует приобрести у Финляндии в этом году.

Похоже, что представленный проект так и останется "на бумаге". Патрульный корабль такого большого размера не нужен маленькой прибалтийской республике. Во-первых, стоить он будет дорого. Во-вторых, кругом НАТО, есть кому осуществлять патрулирование.