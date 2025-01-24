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crazycat21
Италия закупит 1050 немецких боевых машин Lynx производства Rheinmetall на 16 миллиардов евро
Программа должна быть реализована в течение 14 лет.

Боевая машина пехоты Lynx KF41. Фото: Rheinmetall

Италия предоставила дополнительные сведения о своей программе Army Armoured Combat System (A2CS) во время конференции Defence IQ International Armoured Vehicles, состоявшейся в британском Фарнборо. Инициатива итальянских властей направлена на формирование дополнительной бронетанковой бригады в составе вооружённых сил страны. Бригада должна быть сформирована в течение пяти лет. Программа включает закупку 1050 боевых бронированных машин Lynx KF41 в 16 вариантах, предназначенных для удовлетворения различных оперативных требований. Об этом сообщает Army Recognition. 

В рамках программы A2CS власти Италии планируют заменить устаревший парк боевых машин пехоты VCC-80 Dardo, которые были разработаны ещё в 1980-х годах. Согласно планам, прототипы новых боевых машин по программе A2CS планируется разработать в период с 2026 по 2029 годы. Техника будет предназначена для выполнения различных функций на поле боя. Будут заказаны БМП для транспортировки и огневой поддержки пехоты, командно-штабные машины, мобильные комплексы ПВО и противотанковые системы, 120-мм самоходные миномёты, боевые разведывательные и инженерные машины, а также транспортные средства для логистической поддержки. Ключевые аспекты программы включают модульную конструкцию боевых машин, возможность установки дополнительного бронирования, открытую архитектуру и совместимость с беспилотными системами.

Army Recognition отмечает что финансовая составляющая программы A2CS имеет важное значение. Ранее власти Италии для её реализации выделили в оборонном бюджете страны всего 5,2 миллиарда евро на 14 лет. Теперь, согласно прогнозам, бюджет составит уже 16 миллиардов евро. 

Генерал-майор Франческо Олла подчеркнул важность международного партнёрства в выполнении программы. Он отметил, что ни одно государство Европы не может позволить себе исполнить такую сложную программу самостоятельно. Между тем, генеральный директор Rheinmetall Italia Алессандро Эрколани подчеркнул преимущества модульных функций Lynx и предупредил, что разработка машины с нуля может задержать программу на пять-семь лет.

В начале 2025 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall "одолжил" новейшую гусеничную БМП Lynx KF41 итальянской армии для проведения войсковых испытаний. Предполагается, что эти испытания предшествуют первому контракту на поставку первой партии таких боевых машин. Стоимость потенциального контракта оценивается в 500 миллионов евро. В ходе проводимых испытаний основной акцент делается на мобильность, огневую мощь и совместимость новой техники. Концерн Rheinmetall также предложил полную передачу технологий и полномочия по проектированию платформы Lynx для поддержки оборонных предприятий Италии в производстве боевых машин и проектировании новых вариантов на платформе Lunx.

На сегодняшний день БМП Lynx KF41 является одной из самых передовых боевых бронированных машин на международном рынке вооружений. Модульная конструкция позволяет "перенастраивать" Lunx для выполнения различных ролей на поле боя за довольно небольшое время. Например, переоборудование из базовой БМП в командирскую машину занимает около восьми часов.

Броня Lynx из баллистической стали обеспечивает устойчивость к противотанковому оружию, боеприпасам среднего калибра и артиллерийским осколкам. Безопасность экипажа и десанта повышается за счет использования противоосколочного подбоя, разъединенных сидений и двухуровневой системы защиты от подрыва мин и самодельных взрывных устройств. Защита боевой машины может быть дополнительно усилена системой активной защиты Strike Shield производства Rheinmetall и защитными средствами: дымовыми гранатомётами, системой предупреждения о лазерном облучении и акустическими локаторами фиксации выстрелов. В зависимости от задач БМП Lynx может быть оснащена специализированными комплектами брони, включая конфигурации, которые оптимизированы для ведения боевых действий в городских условиях или для перевозки самолётами военно-транспортной авиации. В боевой модуль (башню) Lance можно интегрировать автоматизированные системы распознавания и отслеживания целей, а также различные варианты вооружения, включая 30-мм или 35-мм автоматические пушки, спаренные пулеметы и пусковые установки противотанковых управляемых ракет.

#новости #армия #оружие #германия #военные новости #бронетехника #италия #rheinmetall #боевые машины #lunx kf41
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