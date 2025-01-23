В боекомплект комплекса входят сразу 14 барражирующих боеприпасов. Также есть два разведывательных беспилотника.

Изображение: концерн "Калашников"

На оружейной выставке IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, российский оборонный концерн «Калашников» представит систему «КУБ-СМ» (СМ – сверхманёверный) – разведывательно-ударный комплекс, в составе которого несколько барражирующих боеприпасов. Об этом сообщает Army Recognition.

В состав комплекса входят 14 управляемых боеприпасов (УБ) и два разведчика-ретранслятора (БЛА-Р). Оба типа летательных аппаратов размещены в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК). Беспилотники стартуют поочерёдно из пусковой установки, размещённой на боевой бронированной машине [прим.]. Взлёт беспилотников – газодинамический из ТПК. Как предполагают эксперты Army Recognition, в качестве базы для нового комплекса используется армейский грузовой автомобиль «Урал-6370» с колёсной формулой 6×6. Боевая бронированная машина предназначена для размещения расчёта, одного боекомплекта беспилотников, оборудования для подготовки дронов, а также для управления боеприпасами и оперативной смены позиций.

Барражирующие боеприпасы, вероятно, КУБ-2-Э, оснащены многофакторными боеголовками и способны поражать живую силу противника, легкобронированную технику, командные пункты, зенитные ракетные комплексы и транспортные средства, оснащенные системами радиоэлектронной борьбы, а также вертолёты на площадках. БЛА-Р осуществляет разведку, передает данные и обеспечивает связь между дронами-камикадзе и наземной станцией управления.

Новый разведывательно-ударный комплекс эффективно работает днём и ночью, в сложных погодных условиях и при ветре до 15 м/с.