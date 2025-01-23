Рютте в этом уверен. Правда, не уточнил, согласны ли платить европейские страны.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Фото: JOHN THYS / AFP / SCANPIX



В ходе своего выступления на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны Европы должны больше инвестировать в оборону, наращивать производство вооружений и взять на себя большую долю расходов на помощь Украине. Кроме того, Рютте призвал США продолжать поставлять Киеву вооружение и выразил уверенность, что Европа оплатит эти поставки. Об этом сообщает Reuters.

Комментарии высокопоставленного чиновника прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Евросоюз должен делать больше для поддержки Украины.

"Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе. Если эта новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину с ее оборонно-промышленной базы, то счёт оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы это сделать", – сказал Рютте.

Генсек НАТО также отметил, что Трамп был прав, когда говорил о том, что Европа должна платить больше, чтобы Украина достигла успеха в конфликте, поскольку это "всемирный конфликт", но Украина всё же ближе к Европе, чем к США.

Как сообщает Reuters, на просьбу информационного агентства пояснить свои комментарии, Рютте ответил, что если США продолжат поставки вооружений на Украину, то будет "справедливо", если Европа возьмёт на себя большую часть финансового бремени. Он не назвал точную сумму, которую заплатит Европа, и не сказал, есть ли у него согласие с европейскими лидерами по этому вопросу.