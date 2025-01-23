Такие автономные платформы необходимы ВМС США в возможном военном конфликте с Китаем.

Военно морская база Сан-Диего. Первые четыре глобальных автономных разведывательных корабля (GARC), переданные в в 3-ю эскадрилью беспилотных надводных судов. Фото: ВМС СШАПоскольку вооруженные силы по всему миру принимают на вооружение беспилотные платформы, ВМС США приняли решение увеличить производство глобальных автономных разведывательных кораблей (GARC) до 32 единиц в месяц. Морские беспилотники планируется развернуть на Тихоокеанском театре для противодействия Китаю. Об этом сообщает аналитическое интернет-издание Eurasian Times.

Первые беспилотные катера, имеющие длину 4,9 метра, производства компании Maritime Applied Physics Corp были переданы в 3-ю эскадрилью беспилотных надводных судов ВМС США (USVRON 3) в феврале 2024 года. Министерство обороны США уже выделило на реализацию программы 160 миллионов долларов.

Контр-адмирал Кевин Смит, исполнительный директор программы ВМС по беспилотным и малым боевым кораблям, заявил в кулуарах ежегодного симпозиума Ассоциации надводного флота, проходившего в первой половине января, что он рассчитывает достичь целевого показателя производства в 32 разведывательных морских беспилотника в месяц к концу текущего года. Адмирал Смит уточнил, что всего построено 24 таких катера, они размещены по всей территории США [вероятно, по побережью, прим.] и в настоящее время рассматривается возможность отправки некоторого количества из них за границу.

Военно-морская база Коронадо, Калифорния. Глобальные автономные разведывательные корабли (GARC) из 3-й эскадрильи беспилотных надводных судов (USVRON 3) работают в заливе Сан-Диего. Фото: ВМС США Как сообщает Eurasian Times, план по увеличению производства морских разведывательных дронов хорошо согласовывается с текущими инициативами Пентагона по развёртыванию беспилотных платформ во всех боевых областях. К таким инициативам относятся "Проект 33" ВМС США и программа Replicator.

"Проект 33" – это комплексная стратегия по противодействию растущей мощи Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе с упором на подготовку к возможному вторжению Китая на Тайвань к 2027 году. Данная инициатива подчёркивает важность использования морских роботизированных платформ и правильное их применение в ходе боевых действий на море. Начальник военно-морских операций адмирал Лиза Франкетти представила программу в сентябре прошлого года.

По словам Франкетти, руководство КНР поставило задачу своим вооружённым силам завершить подготовку к военному конфликту к 2027 году. Но "Проект 33" позволит Штатам опередить Китай и завершить подготовку раньше. При этом США должны добиться стратегически значимых успехов в кратчайшие сроки и с использованием имеющихся ресурсов. Адмирал Франкетти отметила, что ВМС США переключают свое внимание на повышение эффективности и использование передовых технологий, а не на расширение своего флота.

Морской беспилотник GARC в Тихом океане, май 2023 года. Фото: ВМС США

Ещё в прошлом году, представляя инициативу "Проект 33", Франкетти отметила, множество инноваций в тактике ведения боевых действий на море, которые появились в последние годы в ходе конфликта на Украине и кризиса в акватории Красного моря. Адмирал отметила, что наблюдая за ходом конфликтов, американские военные получили ценную информацию о будущем морской войны.

Инициатива Пентагона Replicator была объявлена в августе 2023 года. Она создана для обеспечения поставки дешёвых автономных систем для ведения боевых действий на суше, воде и в воздухе. Поставки нескольких тысяч дронов должны быть осуществлены к июлю 2025 года. В мае 2024 года Пентагон объявил о выделении 500 миллионов долларов на финансирование производства первой партии беспилотников в рамках данной инициативы.

Глобальный автономный разведывательный корабль [морской надводный разведывательный дрон, прим.] имеет длину 4,9 метра, его водоизмещение составляет 1633 килограмма, максимальная скорость хода беспилотника – 35 узлов, дальность плавания – 400 морских миль (740 километров).

Такие морские дроны позволяют проводить исследования, испытания, а также боевые операции с привлечением морских, экспедиционных и совместных сил. Различные типы морских беспилотников, включая GARC, предоставят дополнительные боевые возможности ВМС США. Они также предоставят командованию более широкие варианты использования для увеличения тактических и стратегических преимуществ американского флота.