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crazycat21
Концерн «Калашников» представит новый барражирующий боеприпас КУБ-2-Э
Беспилотник-камикадзе предназначен для поражения широкого спектра целей и может применяться даже в сложных условиях.

Барражирующий боеприпас КУБ-2-Э. Фото: концерн "Калашников"

На предстоящей оборонной выставке IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, концерн "Калашников" представит свою последнюю разработку – барражирующий боеприпас КУБ-2-Э. Этот дрон-камикадзе является результатом совместной работы "Калашникова" и НПО "Ижевские беспилотные системы".

Согласно сообщениям профильных ресурсов, новинка будет представлена в двух вариантах – малого и среднего размера. Малый барражирующий боеприпас КУБ-2-Э предназначен для поражения пехоты противника, включая отдельных солдат, и небронированной военной техники. Старшая модель (среднего класса) позволяет наносить удары по более широкому спектру целей. Помимо личного состава противника среди них стартовые позиции беспилотников, вертолёты на площадках, небронированная и лёгкобронированная военная техника.

Оба варианта барражирующих боеприпасов КУБ-2-Э оснащены передовыми электрооптическими системами, позволяющими операторам точно направлять дроны на свои цели, даже если эти цели находятся в движении. Оба варианта боеприпаса имеют массу более 10 килограммов и могут применяться днём и ночью, в любых погодных условиях (даже самых сложных), в условиях задымления или запыления. Беспилотники могут работать при скорости ветра до 15 м/с и в температурном диапазоне от -40°C до +50°C. Более того, эти системы противостоят пассивной и активной тактике глушения, которая имеет место в условиях современного поля боя.

#новости #армия #оружие #военные новости #дроны #беспилотники #калашников #куб-2 #куб-2-э #idex 2025
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