Вероятно, они участвуют в миссии Baltic Sentry.

HNLMS Luymes (на переднем плане) и FGS Datteln. Фото: НАТО / соцсети

Североатлантический альянс 14 января объявил о начале военно-морской миссии Baltic Sentry ("Балтийский часовой"). Целью данного мероприятия, организованного НАТО, заявлено патрулирование Балтики для предотвращения саботажа и диверсий в отношении критически важной подводной инфраструктуры – трубопроводов и кабелей.

К решению о начале операции в блоке пришли после очередного обрыва подводного кабеля. На это раз был повреждён электрический кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию. Западные политики традиционно увидели в этой истории "русский след".

Yle, государственная телерадиовещательная компания Финляндии, сообщает, что два корабля НАТО уже находятся в водах Финского залива. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав данные мониторингового ресурса Vessel Finder, который отслеживает перемещение судов.

Кроме того, 15 января блок НАТО опубликовал в одной из социальных сетей фотографии нескольких кораблей альянса. Фото сопровождаются хештегом Baltic Sentry. На фотографиях запечатлены минный тральщик FGS Datteln ВМС Германии и гидрографическое судно HNLMS Luymes ВМС Нидерландов.

Генсек НАТО Марк Рютте, объявляя о начале миссии Baltic Sentry, сказал, что в ней будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолёты. При этом он отказался назвать количество задействованных кораблей и сроки проведения операции.