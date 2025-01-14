Кроме автомобилей было похищено и другое армейское имущество.

Источник фото: military.com

Резерв армии США сообщил о краже трех высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (Humvee) из центра в Южной Калифорнии. Полиция подтвердила, что инцидент произошел в резервном центре армии в городе Тастин. Были угнаны два небронированных внедорожника и один бронированный. Об этом сообщает Defense Post.

По данным властей, злоумышленники смогли перерезать забор, чтобы проникнуть на парковку объекта, и скрылись в неизвестное время. Вместе с автомобилями преступники смогли украсть снаряжение и снять замки с нескольких шкафчиков депозитария. Также была предпринята попытка вскрыть хранилище униформы.

Кроме того, были похищены восемь пулемётных установок [не конкретизируется, станины или вместе с пулемётами, прим.], семь орудийных треног [вероятно, под безоткатные орудия, прим.], медицинское оборудование, 40 биноклей и 18 штык-ножей.

Спустя три дня после хищения полиция Тастина обнаружила в городах Санта-Ана и Ориндж-Сити два небронированных Humvee. Бронированный внедорожник всё ещё находится в розыске.

По данным Defense Post, в настоящее время армия США эксплуатирует порядка 160 тысяч автомобилей Humvee. Машина была принята на вооружение в конце 1980-х годов и с тех пор неоднократно модернизировалась, чтобы соответствовать реалиям поля боя. В начале 2000-х годов Пентагон объявил о намерении заменить автомобильный парк в связи с его устареванием.

В 2023 году разработчик Humvee, компания AM General, получила контракт стоимостью 4,7 миллиарда долларов на производство своей флагманской модели Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) в рамках модернизации автопарка армии. Компания Oshkosh Defense, ещё один производитель военной автомобильной техники, подписала соглашение о поставке дополнительных JLTV для объединенных сил.