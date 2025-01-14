Данные пуски расцениваются как послание администрации Трампа.

Фото для иллюстрации. Источник: KCNA

По данным военных Южной Кореи, КНДР 14 января произвела пуски нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении моря. Эксперты считают, что это может быть посланием новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Defense Post.

Отмечено, что пуски ракет состоялись в то время, когда глава МИД Японии Такэси Ивая прибыл в Южную Корею для проведения серии встреч с высокопоставленными должностными лицами, а азиатские соседи стремятся укрепить двусторонние связи перед инаугурацией Трампа.

"Южнокорейские военные обнаружили несколько баллистических ракет малой дальности, выпущенных в сторону Восточного моря [Японского моря, прим.]", – заявили в министерстве обороны Южной Кореи.

В сообщении южнокорейского военного ведомства говорится о том, что пуски были произведены около 9:30 утра по местному времени (00:30 по Гринвичу) недалеко от северокорейского района Канге. Ракеты пролетели 250 километров и упали в море. В Сеуле отметили, что разведывательные органы Южной Кореи и США "заранее" обнаружили и отслеживали подготовку КНДР к пускам ракет, а также немедленно обнаружили и отследили их в момент запуска.

В заявлении министерства обороны Южной Кореи также сказано, что страна сохраняет "полную готовность" и делится информацией с союзниками – США и Японией, одновременно усиливая наблюдение за возможными новыми пусками.

Чхве Сан Мок, исполняющий обязанности президента Южной Кореи, раскритиковал запуск, заявив, что он нарушает резолюции Совбеза ООН.

"Сеул будет более жестко реагировать на провокации Северной Кореи, основываясь на своей сильной позиции в сфере безопасности и союзе с США", – сказал он.

По мнению ряда экспертов, произведённые КНДР ракетные пуски могут являться своеобразным сигналом новой администрации Трампа.

Как сообщает Defense Post, Состоявшийся во вторник запуск стал вторым в этом году для Пхеньяна после того, как на прошлой неделе он запустил новую гиперзвуковую ракету предназначенную для сдерживания противников КНДР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.