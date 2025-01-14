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crazycat21
Рютте: Если ЕС не даст больше денег НАТО, то через пять лет всем придётся учить русский язык
Нестандартный подход, чтобы вытребовать деньги "на оборону".

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: AP

Многие европейские политические и военные деятели уже достаточно давно заявляют о том, что Россия якобы в ближайшие 5-8 лет собирается напасть на одну из стран НАТО, а то и на весь альянс сразу. По версии всех этих деятелей, произойти это должно как только Россия разберётся на Украине. При этом что в Европе, что в США с неудовольствием признают, что наша страна, невзирая на всевозможные санкции, сумела перевести свою экономику на военные рельсы.

Сейчас тема якобы возможного "нападения" России на страны НАТО была поднята снова. И поднял её сам генсек альянса Марк Рютте.

В ходе своего выступления в Европейском парламенте Рютте призвал Европу тратить больше денег на вооружения. При этом он отметил, что Россия за три месяца производит больше, чем весь альянс. Большая часть европейских стран является членами НАТО [прим.]. 

"В общем, экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии, вместе взятых. Вы двое, вместе взятые, и есть российская экономика. Но они производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год… ", – заявил генсек Рютте.

Чтобы быть более убедительным, Рютте прибег к аллегориям, заявив, что если Евросоюз не выделит больше денег на оборону, то европейцам придётся учить русский язык.

"Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию", – сказал он.

В общем, генсек НАТО в очередной раз пугает страны блока Россией. Зачем? Всё просто. Избранный президент Трамп потребовал от стран-участниц альянса увеличить расходы на оборону, а они пока думают и сопротивляются. Одна только Польша пока согласилась увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Остальных необходимо заставить платить. Кстати, ещё в свою прошлую каденцию Трамп неоднократно заявлял европейцам, что "защита" стоит денег.

#новости #оружие #нато #евросоюз #европа #оборона #мир #рютте
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