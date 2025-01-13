Что будет в этом пакете, пока непонятно.

Фото: Вооружённые силы Норвегии

Норвегия выделит 2 миллиарда евро (2,05 миллиарда долларов) на военную поддержку Украины в текущем году. Об этом заявили киевские власти. По данным Киева, это станет самым масштабным пакетом помощи со стороны Осло. Соответствующую информацию приводит Defense Post.

Сообщается, что пакет помощи обсуждался министром обороны Украины Рустемом Умеровым и его норвежским коллегой Бьёрном Арильдом Грамом во время встречи Контактной группы союзников в немецком Рамштайне. В ходе встречи министры согласовали приоритетные направления распределения средств, особое внимание было уделено противовоздушной обороне Киева. Также Норвегия будет инвестировать в военную промышленность Украины и совместные проекты, включая производство боеприпасов.

Как заявил Умеров, Норвегия поддерживает Украину не только на поле боя, но и работает над объединением стран Европы для поддержки Украины.

Как сообщает Defense Post, военная помощь Норвегии организована по нескольким ключевым направлениям. Это поставки вооружения как со стороны оборонной промышленности, так и "пожертвования" оружия через механизмы международного сотрудничества и финансирования. Другим важным компонентом является обучение украинских военнослужащих.

В декабре 2024 года Норвегия объявила, что выделит 240 миллионов долларов на укрепление военно-морского потенциала Киева и улучшение его возможностей сдерживания российских сил в Чёрном море. А в ноябре Осло объявил о поставке средств ПВО на 127 миллионов долларов.