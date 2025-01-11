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crazycat21
Military Watch: Танковая промышленность Южной Кореи укрепляет мировое лидерство с программой K3
Первый прототип нового танка K3 должен быть построен к 2030 году.

Концептуальное изображение танка K3

Оборонный сектор Южной Кореи добился значительного прогресса в разработке основного боевого танка следующего поколения в рамках программы K3. Первый прототип нового танка должен быть построен уже к 2030 году. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch.

Первым собственным корейским танком стал K1, который является вариантом американского M1 Abrams, адаптированным под требования Южной Кореи. Наиболее значительным изменением в конструкции боевой машины стала замена дорогого и "прожорливого" газотурбинного двигателя на традиционный дизельный. Танк был принят на вооружение в 1987 году и постоянно модернизируется. На 2025 год было выпущено более 1500 единиц.

Вторым собственным танком стал K2 Black Panther, спроектированный "с чистого листа". Появление этой боевой машины стало прорывом для оборонной промышленности Южной Кореи. По версии Military Watch, в настоящее время K2 Black Panther считается самым лучшим основным боевым танком в мире. 

Танк был принят на вооружение южнокорейской армии в 2014 году. K2 Black Panther имеет ряд преимуществ над всеми танками западного образца. Среди них более высокая скорострельность и большая дальность стрельбы, меньшие требования к техническому обслуживанию и сокращённый до трёх человек экипаж, а также передовые системы активной защиты. Вооружённые силы Южной Кореи заказали 410 таких танков, а ещё более 1000 единиц планируют купить Польша и Турция. Они уже разместили первые заказы на эти машины. Одна только Польша планирует приобрести 1000 танков, а первые из них уже в распоряжении польской армии [прим.].

Как сообщает Military Watch, конструкция K3 в целом основана на базе K2 Black Panther. Но при этом новый танк будет лучше бронирован, будет быстрее и мобильнее и получит новое поколение средств управления огнём. Но одним из самых значимых изменений станет "интеллектуальная", полностью автоматизированная башня, которая позволит поражать цели быстрее и точнее, а также улучшит защиту экипажа.

В башне будет размещена пушка более крупного калибра 130 мм, вместо принятой в западном мире 120-мм пушки. Пушка получит кинетические проникающие и осколочно-фугасные снаряды следующего поколения.

Уровень защиты K3 будет повышен за счёт использования новых поколений композитной и реактивной брони, а также за счёт использования передовых систем активной защиты. Конструкция танка будет спроектирована таким образом, чтобы он мог противостоять самым современным боеприпасам и беспилотникам-камикадзе. 

Эксперты Military Watch предполагают, что характер боевых действий на украинском театре, где одинаково уязвимы как западные, так и российские танки, повлияет на процесс проектирования K3.

Military Watch называет K2 Black Panther "лучшим" танком в мире. В данном случае можно поспорить, поскольку южнокорейский танк ни разу не бывал в бою. Лучшими танками в мире по праву считаются машины семейств Т-72, Т-80 и новейший российский Т-90М "Прорыв". Вот этим танкам довелось изрядно повоевать.

#новости #армия #оружие #военные новости #танки #южная корея #abrams #k2 black panther
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