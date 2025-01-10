Перед этим литовский президент назвал Калининградскую область "Малой Литвой".

Мария Захарова. Фото: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Калининградская область – российский эксклав на Балтике, самый западный регион страны, вошедший в состав РСФСР по итогам Великой Отечественной войны. То есть на законных основаниях. Регион был российским и будет российским. Однако в некоторых соседних республиках, которые находятся на "восточном фланге" НАТО, имеются свои притязания на регион.

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа в своём посте в социальной сети выразил притязания на территорию региона, назвав её исторической литовской территорией. По его версии это так называемая Малая Литва.

"Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, но их наследие должно быть увековечено", – отметил Науседа.

А ещё по версии литовского президента Калининград вовсе так не называется, он называется "Караляучюс".

Свое провокационное заявление Науседа сделал в ответ на переименование Мемориального музея литовского поэта Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Калининградской области, который теперь называется Литературным музеем. Это при том, что экспозиция, посвящённая поэту никуда не делась.

Высказывание литовского лидера сразу заметили в Москве. Его в своём телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав Науседу "дурилкой картонной".

И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями. Я просто напомню, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас. Это было решение И.В.Сталина, который в 1939 году принял с литовской стороны Договор о передаче Литовской Республики города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Напомню я и то, что представитель Литовского порта на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которым эти переписывалки истории сносят памятники. Все эти "подарки" Советского Союза Литвы, которые местные потомки недобитых "лесных братьев" до сих пор не могут простить Москву, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмёт литовскому президенту. Современным литовским политикам рекомендую учить историю и заботиться о соблюдении прав человека в своей стране, а также наваливаться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару признаков "независимости" уже почти ничего не осталось.

Мария Владимировна, как всегда, на высоте. Сумела поставить на место президента соседней европейской страны. Если бы не доброта Сталина, то и Литвы как таковой на карте не было видно.

Особенно понравилось про "народное" хозяйство, от которого практически ничего не осталось. А ведь когда-то Литва вместе с Латвией и Эстонией были настоящей витриной развитого социализма. Наглядным примером нынешнего состояния экономики Литвы являются разбитые дороги и обшарпанные дома в центре Вильнюса. И это столица!

Что касается "независимости", то о её характере может говорить запланированное размещение на территории Литвы немецкой механизированной бригады. Независимость?