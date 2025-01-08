Слова Трампа о возможном присоединении территории острова к Америке вызвали резонанс в Европе.

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Избранный президент США Дональд Трамп, который должен вступить в должность 20 января, всегда отличался довольно своеобразными заявлениями. Очередное такое заявление прозвучало 7 января, когда Трамп дал понять, что не исключает использования военных или экономических мер для того, чтобы Гренландия стала частью Штатов. В тот же день на остров с частным визитом прибыл старший сын Трампа.

На слова американского лидера отреагировали в Копенгагене. Глава МИД Дании [Гренландия входит в состав Датского королевства, прим.] заявил о том, что Гренландия может обрести независимость, но она не станет штатом США. Об этом сообщает Reuters. Агентство также пишет о том, что Лидер Гренландии провел переговоры с датским королем в Копенгагене после высказывания Трампа.

Самый большой остров в мире на протяжении 600 лет был колонией Дании. Однако в настоящее время Гренландия управляется собственным правительством. Правительство острова во главе с премьер-министром Муте Эгеде стремится к будущей независимости. Население острова составляет 57000 человек.

"Мы полностью осознаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным государством в составе Соединенных Штатов", – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Политик также отметил, что обеспокоенность США по поводу возросшей активности России и Китая в Арктике является "обоснованной".

"Я не думаю, что мы находимся во внешнеполитическом кризисе. Мы открыты для диалога с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций", – заявил он.

Как сообщает Reuters, хотя сама Дания и преуменьшает угрозы со стороны Трампа, его заявление всколыхнуло Европу. В частности министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа не позволит другим странам атаковать ее суверенные границы , хотя он и не верит, что США вторгнутся. В Берлине также заявили, что там придерживаются принципа того, что границы не должны изменяться при помощи силы. А в Европейской комиссии отметили, что суверенитет стран ЕС "должен уважаться".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не может себе представить, что амбиции Трампа приведут к военному вмешательству США в Гренландии. Кроме того, глава датского правительства сказала, что не считает торговую войну с США хорошим решением.

По данным Reuters, военные возможности Дании в Гренландии ограничены четырьмя инспекционными судами [вероятно корабли береговой охраны, прим.], самолетом-разведчиком Challenger и патрулями на собачьих упряжках.