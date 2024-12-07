Дания получит 115 боевых машин, ещё 50 достанутся Швеции.

Боевая машина пехоты CV90. Фото: BAE Systems

Компания BAE Systems объявила в пятницу, что выиграла новый контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на постройку дополнительных гусеничных боевых машин пехоты CV90 для Дании и Швеции. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Как говорится в материале издания, Дания покупает 115 новых CV9035 MkIIIC, а Швеция приобретает 50 аналогичных БМП. Контракт также включает финансирование производства "большого количества" боевых машин, предназначенных для передачи Украине. Швеция уже передала 50 единиц CV90. Обе страны ещё год назад объявили о намерении передать Киеву ещё больше такой техники.

Нидерланды также выделили средства для отправки CV90 на Украину. Первая "голландская" БМП должна быть передана Киеву в 2026 году.

Согласно данным Defense News, в настоящее время в распоряжении Вооружённых сил Дании имеется 40 боевых машин CV90. После исполнения контракта их парк увеличится до 155 единиц.

"БМП – это важнейший компонент тяжелой бригады, которую мы сейчас создаем. 115 новых машин значительно увеличат вклад Дании в коллективную безопасность и международные операции", – заявил генерал-майор Петер Бойсен, командующий Королевской датской армией.

В компании BAE отметили, что новая техника будет производиться по тому же стандарту, что и последняя модификация CV90 для Нидерландов. Боевая машина оснащена новой башней, которая обеспечивает "скачок вперед в дизайне и функциональности".

К настоящему времени BAE уже произвела 1900 боевых машин CV90 в 17 модификациях для десяти европейских государств.