Также министр обороны Германии в очередной раз назвал Россию главной "угрозой" безопасности.

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Страны коллективного Запада надеялись нанести России стратегическое поражение, в том числе и с помощью различных санкций, надеясь, что экономика страны ослабнет. Однако вышло всё в точности наоборот. Что вынуждены признавать в Европе.

В частности, министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего выступления в бундестаге отметил увеличение оборонных усилий РФ, а также то, что страна полностью перешла на военную экономику. Об этом сообщает телеграм-канал "Bild на русском".

Кроме того, глава оборонного ведомства ФРГ отметил, что предприятия военно-промышленного комплекса России ежегодно передают армии от 1000 до 1500 танков. И это в двое больше, чем имеется в распоряжении армий пяти крупнейших европейских стран вместе взятых.

"Для нас очевидно: Россия остаётся крупнейшей угрозой нашей безопасности и останется таковой в обозримом будущем", – подчеркнул министр.

Также сообщается, что правительство Германии подготовило три законопроекта, направленных на укреплении обороноспособности страны. Один из них касается увеличения условий оплаты для военных и гражданских в связи с имеющимися планами разместить на территории Литвы бригады бундесвера. Власти ФРГ планируют с 2025 года начать размещать на территории прибалтийской республики до 4800 военных и 200 человек гражданского персонала. Немецкая бригада в Литве будет развёрнута с целью "усиления восточного фланга НАТО".

Другой законопроект предусматривает введение уголовного наказания для бывших военнослужащих бундесвера в случае их работы "на иностранную силу" без предварительного согласования. Под иностранной силой подразумеваются Россия и Китай. Как сказал Писториус, новый закон позволит предотвратить высококвалифицированных бывших военных специалистов для работы на чужие интересы при помощи "заманчивых предложений".