Советник Байдена по национальной безопасности призвал администрацию Трампа поддержать рост военного производства в США.

Американские солдаты ведут огонь из гаубицы в ходе учений. Фото: Армия США

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности уходящего президента США Джо Байдена, недавно предупредил, что Штаты могут остаться без боеприпасов в случае конфликта с Китаем, и призвал к "более устойчивому" производству вооружений. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

Салливан обратился к новой администрации избранного президента Трампа с призывом поддержать рост американской оборонной промышленности, вызванный продолжающимся конфликтом на Украине.

"Не дай Бог, мы окажемся в полномасштабном конфликте с КНР. Любой военный конфликт с такой страной, как КНР, и с такой армией, как у КНР, повлечет за собой очень быстрое истощение запасов боеприпасов", – сказал он в Центре стратегических и международных исследований.

Со слов Салливана, важнейшей составляющей здоровой оборонно-промышленной базы с течением времени является способность восстанавливаться, наращивать мощности и наращивать мощности во время конфликта, а не только производить вооружение и боеприпасы в ходе подготовки к нему. Поэтому советник Байдена призвал Конгресс и администрацию Трампа продолжить работу над предложением Байдена о создании возобновляемого фонда боеприпасов. Фонд стоимостью 500 миллионов долларов в год позволит Пентагону осуществлять закупку критически важных боеприпасов, даже если они закончатся из-за таких конфликтов, как на Украине.

При этом Джейк Салливан признал, что с приходом новой администрации начнутся дебаты о размере оборонного бюджета США. Однако отметил, что крайне важно продолжать наращивать военное производство, которое пришло в упадок после окончания Холодной войны, когда у Штатов не стало сильного конкурента.

"Самое главное, нам нужно продолжать наращивать и ускорять производство и закупку тех вещей, которые нам больше всего нужны", – сказал он.

Чиновник особо отметил необходимость наращивания производства 155-мм артиллерийских снарядов для Украины. С его слов, когда Байден покинет свой пост, США будут производить 55000 таких боеприпасов ежемесячно, что на 400% больше, чем прежде. А к 2026 году планируется достичь показателя 100000 снарядов в месяц.

Салливан также указал на необходимость противодействовать сотрудничеству между противниками США – Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном.