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crazycat21
Китай выходит на мировой рынок лёгких танков со своим VT8
Потенциальными покупателями таких машин являются страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Лёгкий танк VT8, Фото: китайские социальные сети

Спустя некоторое время после окончания Второй мировой войны в международной классификации пропало разделение танков на лёгкие, средние и тяжёлые. Танки стали основными боевыми, то есть сочетающими в себе огневую мощь и защиту тяжёлых машин с подвижностью и манёвренностью средних. Однако время лёгких танков окончательно не прошло, спрос на них есть. В противном случае промышленность отдельных государств не стала бы заниматься их разработкой. К таковым государствам относится и Китай, представивший на международном аэрокосмическом салоне (!) AirShow China 2024 в Чжухае свой лёгкий танк VT8. Об этом сообщает Army Recognition.

Как говорится в материале издание, Китай сделал значительный шаг на мировом рынке танков, представив свой VT8 на выставке. Этот лёгкий танк, оснащённый 105-мм пушкой, показанный в натуре, подчеркивает приверженность Китая разработке современных мобильных бронированных машин. Боевая машина явно ориентирована на иностранных заказчиков.

VT8 разработан с учетом экспортных потребностей, что делает его незаменимым вариантом для иностранных покупателей, которым нужен прочный, но манёвренный лёгкий танк, подходящий для сложных условий местности, таких как горы, леса или городская застройка. То есть для тех условий боя, где основные боевые танки оказываются "менее практичными".

За основу концепции танка взята китайская БМП VN17. Обе машины имеют несколько одинаковых компонентов и конструктивных особенностей. Сходство предлагает потенциальным покупателям общую платформу, что позволяет оптимизировать логистику, техническое обслуживание и обучение экипажей. Особенно это актуально для тех стран-операторов, которые уже эксплуатируют боевые машины линейки VN.

Конструкция танка VT8 основана на платформе с шестью опорными катками, передней ведущей звёздочкой и задним натяжителем, что повышает устойчивость и манёвренность машины на пересечённой местности. Отделение управление расположено в передней части броневого корпуса слева, тогда как двигатель размещён справа от механика-водителя. Такая компоновка оптимизирует баланс танка и защиту экипажа.

VT8 оснащён мощным 105-мм нарезным основным орудием, способным поражать широкий спектр бронированных целей и укрепленных позиций. Несмотря на то, что характеристики используемых боеприпасов не были полностью раскрыты, не исключено, что в боекомплект танка входят и управляемые противотанковые ракеты, запускаемые через ствол пушки. Дополнительное вооружение представлено спаренным пулемётом калибра 7,62 мм. Кроме того, имеется дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом, размещённый у командирского люка на крыше башни.

Танк оснащён современной компьютеризированной системой управления огнём, обеспечивающей точное наведение и отслеживание целей в условиях современного боя. Передовые системы дневного и ночного наблюдения, смонтированные на крыше башни обеспечивают экипажу высокую ситуационную осведомлённость в любое время суток.

Как отмечает Army Recognition, показ Китаем своего VT8 совпадает с растущим мировым спросом на боевые машины такого типа. Этот танк является наиболее привлекательным для тех стран, чьи вооружённые силы действуют в сложных условиях, там, где основные боевые танки сталкиваются "с ограничениями". Потенциальные покупатели VT8 находятся в Азии, Африке и Латинской Америке. Государства этих регионов ищут экономически эффективную боевую технику.

По мнению экспертов Army Recognition, благодаря современному вооружению, передовым системам управления огнем и экспортно-готовой конструкции VT8 имеет все шансы привлечь интерес стран, стремящихся улучшить возможности своих бронетанковых войск без серьёзных логистических требований, которые присущи основным боевым танкам.

#новости #китай #армия #оружие #танки #военные новости #бронетехника #airshow china 2024 #vt8
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