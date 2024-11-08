Инициатива исходит от официального Хельсинки.

RQ-4 Global Hawk. Фото из открытых источников

Финская государственная телерадиокомпания Yle 8 ноября 2024 года опубликовала информацию о том, что Финляндия предложила разместить на своей территории базу для больших разведывательных беспилотников НАТО. Инициатива подчеркивает возможность НАТО по созданию новой инфраструктуры наблюдения вблизи восточной границы Финляндии. Передовая база для разведывательных операций будет расположена во всё более чувствительном регионе. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

По данным издания, в настоящее время на территории страны имеется четыре авиационных базы, которые используются финскими ВВС. Авиабаза Пирккала является наиболее предпочтительным выбором для размещения беспилотников. Эти большие дроны потенциально могут проводить непрерывные разведывательные операции вдоль всей восточной границы Финляндии, где в последнее время активизировалась военная деятельность и обострилась геополитическая напряжённость. В данном случае западные эксперты подразумевают российско-финляндский участок границы [прим.].

Как считают эксперты Army Recognition, в Финляндии НАТО потенциально может развернуть различные типы усовершенствованных разведывательных беспилотников, подходящих для миссий по наблюдению в скандинавских условиях и для мониторинга военной деятельности вдоль границы с Россией. Наиболее вероятным "кандидатом" является RQ-4 Global Hawk ВВС США, который уже используется для длительных миссий в финском воздушном пространстве. Этот аппарат предназначен для длительных полетов на большой высоте и идеально подходит для сбора разведывательной информации о военных передвижениях. Также в Финляндии могут быть размещены многоцелевые MQ-9 Reaper. Возможности таких дронов гораздо гибче, они подходят как для разведки, так и для ударных миссий. Кроме того, на финской базе могут появиться более лёгкие ScanEagle или RQ-21 Blackjack, предназначенные для ближней разведки.

В настоящее время разведывательные беспилотники НАТО, базирующиеся в Италии, регулярно выполняют миссии в воздушном пространстве Финляндии. В августе самолет RQ-4 Global Hawk ВВС США провел разведывательную операцию в воздушном пространстве Финляндии, пролетев над приграничным регионом и выполнив наблюдательные миссии неподалёку от Мурманска. Этот стратегический беспилотник выполнил несколько кругов над районом в рамках "важной наблюдательной миссии".

Предложение Финляндии соответствует более широкой цели НАТО по усилению своего военного присутствия и возможностей разведки в Северной Европе. Отмечено, что обсуждение по созданию базы беспилотников на территории страны пока находится на предварительной стадии. Однако одно демонстрирует стремление Хельсинки к более тесному сотрудничеству с НАТО в наблюдении за восточной границей альянса, которая привлекает всё большее внимание из-за "возросшей напряжённости" с Россией. Окончательное решение по созданию базы разведывательных беспилотников может быть принято уже в следующем году.