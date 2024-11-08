Речь идёт о новой тяжёлой огнемётной системе ТОС-3 "Дракон".

Скриншот видео Минобороны РФ

Россия является единственной страной в мире, чья армия имеет на вооружении тяжёлые огнемётные системы. По той причине, что аналогов им действительно нет. Материал, посвящённый этому грозному оружию опубликовала пресс-служба государственной корпорации Ростех в своём телеграм-канале.

Как говорится в сообщении, российские тяжёлые огнемётные системы (ТОС) с задействованы в Специальной военной операции демонстрируют свою высокую эффективность. Системы "Солнцепёк" и "Тосочка" предназначены для поражения легко бронированной и небронированной техники, разрушения сооружений и зданий, а также решения других задач. Поскольку эти комплексы наносят колоссальный урон, то противник ведёт за ними настоящую охоту.

Отмечено, что за время проведения Спецоперации и "Солнцепёк" и "Тосочка" серьёзно эволюционировали. Были повышены их огневая мощь, дальнобойность, защищённость и уровень автоматизации. Модернизация проводилась с учётом боевого опыта, а также пожеланий военнослужащих.

"Солнцепёк" залпом полного пакета способен выжечь территорию на площади в четыре гектара, в то время как "Тосочка" своим залпом уничтожает всё живое уже на площади в шесть гектаров. По эффективности эти системы сопоставимы с ракетными комплексами "Искандер".

Сообщается, что полный залп нового варианта ТОС, ставшего развитием уже зарекомендовавших себя систем, по своему поражающему действию превосходит несколько тяжёлых авиационных бомб, например ОДАБ-500П. Новая система позволит эффективнее поражать многоэлементные цели, разнесённые на большую площадь.

Интересно, что в Ростехе не указали название новой системы. С учётом того, что по своей эффективности ТОС-2 "Тосочка" превосходит ТОС-1А "Солнцепёк", а заявлено о ещё более мощной системе, то, вероятно, речь идёт о ТОС-3 "Дракон". Если "Солнцепёк" имеет 24 направляющих, а "Тосочка" уже 18 при большей мощности, у "Дракона" всего 15 направляющих в пакете. Соответственно, данная установка имеет ещё больший калибр.