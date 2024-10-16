Если план будет реализован, то техника будет закуплена только в период с 2030 по 2040 годы.

БМП CV90. Фото: Saab

Четыре государства Северной Европы – Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия, рассматривают возможность совместного приобретения перспективной боевой машины пехоты (БМП). Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Обсуждения между государствами уже состоялись. И если совместный план будет реализован, то новая боевая платформа будет закуплена в период с 2030 по 2040 годы.

Как заявил начальник штаба армии Норвегии генерал-майор Ларс Лервик, все четыре государства заняты изучением проекта в надежде снизить затраты на закупку, а также упростить вопросы разработки и обслуживания техники. Практически аналогично по данному вопросу высказался и командующий шведской армией генерал-майор Йонни Линдфорс. По его мнению, необходимо облегчить цепочки поставок, а также иметь возможность технической поддержки техники, поскольку вооружённым силам стран придётся действовать в одном регионе.

"Мы согласны, что пойдем вместе. Мы хотим иметь одну и ту же будущую платформу, одно и то же оборудование. Мы не хотим никаких национальных, особых требований. Мы нацелены на перекрестную разработку, перекрестные покупки и перекрестное использование, в основном, потому что нам нужно выровнять и облегчить цепочки поставок и иметь возможность поддерживать транспортные средства. Мы собираемся сражаться в одном регионе, поэтому мы видим преимущества совместного подхода", – заявил генерал-майор Йонни Линдфорс.

Поскольку все четыре государства имеют на вооружении боевую машину пехоты CV90 компании BAE Systems, то, по мнению Линдфорса, было бы логичным приобрести больше такой техники. Но, как сказал генерал, данная БМП является не единственным рассматриваемым вариантом. В настоящее время идёт обсуждение требований, а также того, как будет выглядеть следующее поколение боевых машин.

По словам Ларса Лервика [начальник штаба норвежской армии], в конечном итоге, вероятно, будет закуплена более новая версия БМП CV90. А генерал Линдфорс добавил, что исходя из потребности стран в замене существующей техники, закупка будет произведена между 2030 и 2040 годами.