Такие носители выполняют функции ретрансляторов и повышают дальность поражения целей.

FPV-дрон. Фото: Минобороны РФ

Нынешний конфликт на сопредельной России территории наглядно продемонстрировал, что современные боевые действия высокой интенсивности уже невозможны без различных беспилотных систем. Беспилотники осуществляют разведку и корректировку артиллерии и ракетных подразделений, доставляют боеприпасы и продовольствие, наносят поражение личному составу и бронетехнике.

Вооружённые силы РФ весьма активно используют различные беспилотные системы. Так же активно их использует и Украина. При этом обе стороны постоянно совершенствуются в этой области, чтобы опередить оппонента. Материал, посвящённый новейшей российской разработке опубликовал американский журнал Forbes.

Как говорится в материале издания, первые в истории носители FPV-дронов были задействованы в конфликте на Украине. Дрон под названием "Русская кукла", несущий ещё один беспилотник, – этот ещё один технологический шаг для систем вооружений, ставших определять ход текущего противостояния. Остаётся непонятным, откуда аналитики Forbes взяли это название. Оно нигде не фигурировало. Похоже, что по ту сторону океана его сами придумали. Больше бы подошло название "Русская матрёшка" [прим.].

Малые FPV-дроны, начинённые взрывчаткой, оказались достаточно эффективными против танков, артиллерии, пехоты, укреплений, беспилотников и даже против вертолётов. Но время работы таких дронов всегда было ограничено ёмкостью батареи, следовательно, они имеют небольшую дальность действия. Но носители FPV-дронов в некотором роде устраняют этот недостаток. Недавний удар FPV-дронами, нанесённый ВС РФ по украинским войскам далеко за линией обороны ВСУ, продемонстрировал, что российская армия внедрила такую систему. Forbes, считает, что ВСУ, вероятно, тоже использует аналогичную систему, но пока старается держать это в тайне.

Издание со ссылкой на Украину сообщает, что недавний удар двумя дронами наносился по украинским военным, находившимся в 40 километрах от линии фронта. Предположительно, два беспилотника были доставлены в тыл ВСУ большим дроном. Тип последнего пока не установлен.

Продолжительность полёта FPV-дрона обычно составляет около 15 минут, а дальность действия не превышает 30 километров. Винтокрылые аппараты расходуют очень много энергии просто находясь в воздухе. Беспилотники с фиксированным крылом летают гораздо дольше. Но операторам нравятся их небольшие FPV-дроны. Кроме того, они очень дешёвые. Поэтому инженеры и прорабатывают вариант их доставки к месту работы на других более крупных дронах.

Российские разработчики представили такую систему под названием "Буря-20" в начале сентября 2024 года. Это беспилотник самолётного типа, который может летать на расстояние более 70 километров и нести сразу несколько FPV-дронов. Беспилотник-носитель оснащён мощной оптикой для оператора, а также служит ретранслятором для FPV-дронов, действующих на расстоянии до 15 километров от носителя. Беспилотник "Буря-20" оснащён машинным зрением для поиска целей, оператор только принимает решение [прим.]. Полезная нагрузка носителя составляет 15 килограммов, что достаточно для размещения на нём нескольких ударных дронов. Носитель уже запущен в серийное производство.

Другим аналогичным российским проектом является комплекс "Адмирал" [точнее, "Адмирал-Авианосец", прим.], впервые продемонстрированный на военно-техническом форуме "Армия-2023". Согласно открытым данным, носитель самолётного типа, также выполняющий функции ретранслятора, способен доставлять два небольших FPV-дрона на расстояние более 300 километров. Третий российский носитель дронов-камикадзе под названием "Пчёлка", был замечен в марте 2024 года.

Forbes отмечает, что носители FPV-дронов могут летать везде, где могут летать традиционные беспилотники. "Герани", которые постоянно атакуют украинские объекты могли бы нести вместо одной боеголовки несколько FPV-дронов. Такое решение позволило бы наносить множественные точные удары по уязвимым целям – хранилищам топлива и самолётам на аэродромах. Для этого потребовалась бы спутниковая связь или продвинутый искусственный интеллект (ИИ). И то, и другое доступно в настоящее время.