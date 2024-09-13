Похоже, что Белый дом не отказался от своих планов.

Пуск ракеты ATACMS. Фото: Lockheed Martin

В последнее время в мировом информационном поле только и обсуждений на тему того, разрешат ли США Украине использовать поставленные ими оперативно-тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по объектам в глубине международно-признанной территории России, или не разрешат.

Недавно президент США Джо Байден, на вопрос будет ли выдано такое разрешение, ответил, что в Вашингтоне работают над этим "прямо сейчас". А госсекретарь Энтони Блинкен во время своего недавнего визита в Киев заявил, что с самого начала Штаты "приспосабливались и адаптировались по мере изменения потребностей". Блинкен также отметил, что нет сомнений, что Вашингтон продолжит это делать [адаптироваться, прим.] по мере развития событий.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разрешение для Киева на применение дальнобойного оружия западного производства подготовлено давно. Просто его попридержали, ожидая подходящего момента. И этот момент настал, поскольку положение ВСУ довольно тяжёлое. Ведь недаром западные политики придумали историю с якобы имевшей место поставкой России иранских баллистических ракет. Западу просто нужен был повод.

Правда, в Госдепе США заявили, что пока не готовы объявить о снятии ограничений для Киева по нанесению ударов по российской территории. Там даже добавили, что американские власти не хотят спекулировать на эту тему. С чего вдруг такая реакция?

Не исключено, что слова президента России Владимира Путина о том, что полётные задания в западное оружие вводятся западными же специалистами и применение такого оружия по территории России означает прямое участие НАТО в конфликте, соответственно, исходя из угроз, будут приняты определенные решения, были услышаны адресатами.

Тем не менее американский телеканал CNN опубликовал довольно любопытный материал, в котором говорится о том, что США пытаются убедить Украину «эффективно» использовать ATACMS при нанесении ударов по России. Информация приводится со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как сообщил этот чиновник, у Пентагона имеется достаточно ограниченный запас оперативно-тактических ракет ATACMS, поэтому Вашингтон пытается убедить Киев использовать их с максимальной эффективностью и не наносить удары по разрозненным целям на территории России. То есть по тем объектам, которые по мнению США не имеют стратегической ценности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Штаты так и не отказались от своей затеи, а просто снова отложили её на некоторый период времени.