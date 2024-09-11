Очередное громкое заявление с восточного фланга НАТО.

Глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис. Фото: P. Peleckio / BNS nuotr.

В ходе проведения Специальной военной операции на сопредельной территории Вооружённые силы РФ полностью владеют инициативой. Оборона ВСУ на Донбассе продавливается сразу на нескольких направлениях. Кроме того, согласно сообщениям целого ряда источников, армия России стала достаточно активно вытеснять подразделения ВСУ, вторгшиеся в российское приграничье. Во многом успех сухопутных подразделений ВС РФ связан активной работой ВКС. Бомбардировщики Су-34 наносят удары фугасными бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по скоплениям живой силы и техники ВСУ, их опорным пунктам и выявленным пунктам временной дислокации.

Бомбы ФАБ с УМПК уже достаточно давно стали настоящей проблемой как для киевского руководства, так и для подразделений ВСУ. Противопоставить таким боеприпасам просто нечего. Имеющиеся в распоряжении украинской армии средства ПВО против них бессильны. Именно по этой причине Зеленский на протяжении длительного времени выпрашивает у Запада разрешение на нанесение ударов западным оружием по военным аэродромам на территории России.

Запад, в данном случае конкретно США, такого разрешения пока не дал, опасаясь эскалации и прямого военного конфликта с Россией. Но такое разрешение может быть дано. Это если учесть неожиданный визит госсекретаря США Блинкена в Киев. Высокопоставленный чиновник приехал, чтобы "продемонстрировать поддержку" Украине. Кроме того, согласно сообщениям СМИ, президент США Джо Байден заявил, что существует некая возможность "компромисса", касающаяся применения западного дальнобойного оружия.

В качестве обоснования разрешение на применение западного оружия для нанесения ударов в глубине территории России Вашингтон может представить якобы имевшийся факт поставки иранских баллистических ракет в Россию. По версии госсекретаря США Блинкена, Россия в якобы в ближайшее время применит эти ракеты на Украине. А это "угроза" безопасности всей Европы.

Между тем, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил разрешить Украине атаковать российские аэродромы. Соответствующее заявление политик опубликовал в своём аккаунте одной из социальных сетей.

"Вместо того чтобы тратить время на обсуждение санкций против Ирана, мы могли бы просто ввести санкции против российских аэродромов, позволив Украине уничтожить их", – заявил Ландсбергис.



