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crazycat21
Франция, Германия и Великобритания введут санкции против Ирана «за поставку ракет России»
Странам Запада лишь бы ввести санкции. Был бы повод, пусть и надуманный. Никаких доказательств не представлено.

Фото: newslettereuropean.eu

Некоторое время назад в ведущих западных СМИ стала тиражироваться информация о том, что Иран якобы поставил России партию баллистических ракет малой и средней дальности. И эти ракеты Россия якобы будет использовать на Украине для достижения преимущества. При этом, что уже стало традиционным для Запада, не было представлено абсолютно никаких доказательств. Одни голословные обвинения. Официальный Тегеран все обвинения в свой адрес отрицает и заявил, что не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине.

Но и это ещё не всё. Дальше больше... Выяснилось, что три ключевые страны Европы, а именно Германия, Франция и Великобритания намереваются ввести в отношении Ирана санкции. За те самые ракеты, которые якобы были переданы российской стороне. Об этом сообщает издание Politico.

"Это является дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном России <...> и приведет к тому, что иранские ракеты достигнут европейской территории, что увеличит страдания украинского народа", – говорится в совместном заявлении Парижа, Берлина и Лондона.

Также три страны заявили, что предпримут немедленные шаги по отмене двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Кроме того, они намерены добиваться включения в санкционные списки организаций и лиц, причастных к иранской программе баллистических ракет и "передаче баллистических ракет и другого оружия в Россию". Франция, Германия и Великобритания заявили, что будут добиваться введения санкций в отношении авиакомпании " Iran Air" – национального авиаперевозчика Ирана.

Politico сообщает, что некий представитель Евросоюза заявил, что там тоже получили "достоверную информацию" о поставках иранских баллистических ракет в Россию. И эти ракеты, по его мнению, будут способствовать эскалации конфликта на Украине. Представитель ЕС отметил, что такая поддержка России получит "решительный ответ" со стороны Евросоюза. С его слов, главный дипломат блока [вероятно, Жозеп Боррель, прим.] уже представил странам союза комплекс мер, которые должны быть единогласно одобрены.

В МИД Украины тоже отреагировали на якобы имевшийся факт поставки ракет в Россию. Там заявили, что Иран ждут "суровые последствия".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также пообещал ввести новые санкции США против Тегерана.

"Такое развитие событий и растущее сотрудничество между Россией и Ираном угрожают европейской безопасности", – заявил во вторник Блинкен.

Франция, Германия и США призвали Иран немедленно прекратить любую поддержку России и прекратить разработку и поставки своих баллистических ракет.

#новости #политика #оружие #санкции #евросоюз #европа #ракеты #иран
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