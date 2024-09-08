Западные эксперты назвали возможное развёртывание американских F-35 в Финляндии угрозой России.

Истребитель F-35A ВВС США приземляется на шоссе. Фото: ВВС США

Профильный ресурс Military Watch сообщает, что два истребителя F-35A из состава 48-го истребительного авиакрыла с авиабазы Лейкенхит (Великобритания), совершили посадку на импровизированную полосу на территории Финляндии. Это был первый случай, когда самолёты F-35 ВВС США совершили посадку на автомагистраль европейской страны.

Развёртывание было произведено 4 сентября и продемонстрировало концепцию Agile Combat Employment (ACE, Гибкое боевое применение), которая предусматривает применение истребителей из "нестандартных" мест. В то время как F-35B, эксплуатируемый Корпусом морской пехоты США, был специально разработан для работы с импровизированных взлетно-посадочных полос из-за его способности к укороченному и вертикальному взлёту, возможность F-35A взлетать с автомагистралей была продемонстрирована лишь сравнительно недавно.

В сентябре 2023 года ВВС Норвегии стали первыми в мире, кто совершил посадку F-35A на автомагистраль и взлёт с неё. Командующий Королевскими ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд тогда отметил, что те учения стали важной вехой, которая продемонстрировала способность Военно-воздушных сил страны к рассредоточению. С его слов, возможность использования участков автомагистралей повышает выживаемость ВВС в войне. В ходе учений, в частности, также использовались финские автомагистрали.

Как сообщает Military Watch, размещение истребителей F-35A ВВС США в Финляндии имеет "серьёзные последствия" для безопасности России. В апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО, после чего граница России и альянса стала фактически вдвое протяжённее. После вступления страны в блок Вашингтон и Хельсинки участвовали в переговорах по Соглашению о сотрудничестве в области обороны, которое позволит Соединенным Штатам создать обширную военную инфраструктуру в стране для содействия передовому развертыванию американских F-35. Американские истребители могут быть размещены в Финляндии на постоянной либо на ротационной основе.

По оценкам, один F-35 с ядерной бомбой B61-13 способен уничтожить до 310 тысяч человек в Москве. В то же время самолёты данного типа обладают мощным потенциалом для поиска и уничтожения ядерных активов России, чтобы предотвратить ответные действия. Таким образом, размещение американских F-35 на территории Финляндии является серьёзной угрозой для России. Размещение в стране самолетов F-35 ВВС США, возможно, на постоянной основе, дополнило бы собственные планы ВВС Финляндии по приобретению 64 самолетов F-35A для замены устаревших истребителей F-18C/D. Это произведёт революцию в их наступательных возможностях.

По данным Military Watch, командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хеккер заявил, что посадка американских самолётов пятого поколения на автомагистраль в Финляндии стала ключевой вехой в укреплении оперативной гибкости блока НАТО.