Агент признался, что его действия могут быть опасны для республики

Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"

Не смотря на напряжённую геополитическую обстановку соседняя Белоруссия остаётся союзником России. Поэтому интерес к республике представителей иностранных разведывательных служб вполне объясним.

Белорусское информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на Агентство телевизионных новостей (АТН) Белтелерадиокомпании проинформировало, что в стране задержали японского шпиона. Как сообщается, подданный Страны восходящего Солнца имел довольно разнообразный круг интересов. Он занимался сбором информации о социально-политической обстановке в республике, о реализации китайского проекта "Один пояс – один путь", о происходящем на границе Белоруссии и Украины. Также агент из Японии вёл съёмку объектов военной инфраструктуры.

Как уточнило агентство БЕЛТА, подробности задержания японца будут раскрыты в специальном репортаже "Провал "самурая" из Токио" в эфире телеканала "Беларусь 1".

В ходе допроса задержанный признался, что его действия могут быть опасны для Беларуси, поскольку может быть произведена ракетная атака по территории республики. Признание агента зафиксировано в ролике АТН.

Если отбросить интерес задержанного к китайскому проекту "Один пояс – один путь", а также учитывая признание задержанного, можно сделать вывод о том, что он в первую очередь действовал в интересах западных спецслужб. Ведь именно Запад на фоне успехов России в ходе проведения СВО очень заинтересован в дестабилизации обстановки у её границ. Также легко объяснимо то, что шпион является японцем. Он должен был привлекать меньше внимания, чем какой-нибудь немец или француз. Хотя тут как посмотреть. Внешность довольно экзотическая.