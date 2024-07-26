Небольшая неожиданность для США

Ракетоносец H-6K ВВС НОАК. Фото: wikipedia.org

Не многие страны в мире имеют на вооружении стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. Их всего две – это Россия и США. Но, похоже, что в кругу государств с "длиной рукой" немного прибыло.

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Американский профильный ресурс Military Watch сообщает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые задействовала свои стратегические бомбардировщики H-6 у берегов Аляски. Если что, то обозначенный тип является очень сильно модернизированным советским Ту-16.

Интересно, что пишут американские эксперты... А пишут они о том, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и "отследило" полёт двух стратегических ракетоносцев Ту-95 ВКС России и пары самолётов H-6 ВВС НОАК, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 24 июля 2024 года. Указано, что истребители США и Канады провели "перехват". Также указано, что китайские самолёты сопровождались российскими стратегическими бомбардировщиками.

Но на что обратили внимание американские аналитики, так это на то, что китайские H-6 не предназначены для перелётов на межконтинентальную дальность. И факт появления китайских самолётов у берегов Северной Америки стал поводом для предположений о том, что они действовали с российских баз.

Аналитики из США отмечают, что за годы эксплуатации дальность полёта ракетоносца H-6 существенно увеличилась, благодаря установке новых более экономичных турбовентиляторных двигателей, а применение новых композитных материалов в конструкции планера позволило брать китайскому самолёту больший запас топлива. Кроме того, возможности флота самолётов-заправщиков Китая существенно возросли с появлением YY-20, построенном на базе военно-транспортного самолёта Y-20. Интересно, что американские аналитики назвали последний тип "крупнейшим военно-транспортным самолётом" в мире, что совсем не соответствует действительности.

Отмечено, что интеграция ракет большой дальности для самолёта H-6 ещё больше способствовала росту возможностей последнего и потенциально позволяет последнему поражать цели на Гавайях, острове Уэйк и на Гуаме.

Аналитики из США предполагают, что появление китайских ракетоносцев у берегов США пока не будет частым явлением, но только лишь до тех пор, пока ВВС НОАК не примут на вооружение свой первый межконтинентальный стратегический бомбардировщик H-20. Последний является прямым конкурентом новейшёго американского B-21 Rider.