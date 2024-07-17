Улучшенная точность боеприпаса уже является проблемой. А с увеличенной дальностью проблем добавится.

Фото: Минобороны РФ

С ходом Специальной военной операции на вооружении ВКС России появились фугасные авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Классический "чугуний" обзавёлся соответствующим оборудованием и превратился в высокоточное дальнобойное оружие. К тому же относительно дешёвое по сравнению с другими образцами.

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Первыми модулями УМПК обзавелись авиационные бомбы "малого" калибра – ФАБ-250 и ФАБ-500. Потом последовали ФАБ-1500 и, наконец, ФАБ-3000. Последняя является бомбой самой крупного калибра, имеющейся в распоряжении оперативно-тактической авиации ВКС РФ.

Первые кадры применений трёхтонных бомб появились ещё около месяца назад. Спустя некоторое время Министерство обороны опубликовало видеоролик, посвящённый боевому применению ФАБ-3000 с УМПК. Это видео можно считать официальной презентацией столь разрушительного оружия.

Разумеется, применение трёхтонных бомб, ставшее уже достаточно частым, не укрылось от внимания всевозможных иностранных наблюдателей. Соответствующая публикация вышла на страницах индийско-канадского аналитического издания Eurasian Times. Автором материала является военный эксперт Виджайндер Тхакур, отставной лётчик ВВС Индии.

В своём материале Тхакур напоминает, что после заявления российского военного ведомства, сделанного в марте 2024, о возобновлении серийного производства ФАБ-3000, в стане противника сразу появилось достаточно много "скептицизма и насмешек". Но уже тогда было понятно, что изделия нового выпуска будут применяться с универсальными модулями планирования и коррекции.

Первоначально считалось, что огромная инерция и скорость тяжёлой бомбы не позволят направить её точно в цель. Однако российские инженеры разработали новый УМПК для ФАБ-3000 с более крупными рулями и более мощными приводами для них.

ФАБ-3000 планирует к цели. Скриншот видео Минобороны РФ

14 июля 2024 года МО РФ опубликовало кадры боевого применения такой бомбы. Бомба была сброшена с самолёта Су-34 на большой высоте, после чего перевернулась, раскрыла крыло и полетела к цели в устойчивом планировании. А уже 15 июля агентство ТАСС со ссылкой на лётчика Су-34 сообщило, что бомба ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции имеет минимальное круговое вероятное отклонение – всего 10 метров. И это при том, что масса боевой части бомбы в тротиловом эквиваленте составляет 1400 килограммов.

Индийский военный эксперт заметил ещё одно сообщение российских СМИ, в котором было заявлено, о том что отечественные конструкторы работают над увеличением дальности полёта планирующих бомб ФАБ-3000. По мнению Тхакура, заявление о том, что модернизационные мероприятия существенно повысят дальность полёта боеприпасов, является очень важным, даже сенсационным.

Так же аналитик привёл несколько вариантов увеличения дальности полёта бомб. Во-первых, можно увеличить высоту или скорость сброса боеприпаса. Но такое решение даст лишь незначительную прибавку по дальности. Во-вторых, теоретически возможно увеличить дальность планирования за счёт использования аэродинамических поверхностей большей площади. Но, опять же, прибавка по дальности будет не очень значительной.

А вот установка небольшого турбовентиляторного двигателя на УМПК стала бы логичным решением, позволившим существенно увеличить дальность планирования. Такая модернизация не является технически сложной. Зато ФАБ-3000 могла бы планировать на дальность более 200 километров.

Однако использование турбовентиляторного двигателя помимо очевидных плюсов имеет и свою обратную сторону. Такой двигатель сразу же увеличит тепловую сигнатуру бомбы, что сделает её уязвимой для перехвата средствами ПВО. По мнению эксперта, вместо турбовентиляторного двигателя можно установить твердотопливный ракетный двигатель, чтобы поднять бомбу на большую высоту и придать ей дополнительную скорость перед планированием.

Аналитик Eurasian Times сообщает, что российские планирующие бомбы стали огромной проблемой для ВСУ. На данный момент пока неизвестно, каким образом российские инженеры намерены увеличить дальность применения ФАБ-3000, но уже улучшенная точность такой бомбы – уже плохая новость для украинских военных. А увеличенная дальность планирования боеприпаса ещё ухудшит ситуацию.