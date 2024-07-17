Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Eurasian Times: Российские ФАБ-3000 с УМПК превратились в большую проблему для ВСУ
Улучшенная точность боеприпаса уже является проблемой. А с увеличенной дальностью проблем добавится.

Фото: Минобороны РФ

С ходом Специальной военной операции на вооружении ВКС России появились фугасные авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Классический "чугуний" обзавёлся соответствующим оборудованием и превратился в высокоточное дальнобойное оружие. К тому же относительно дешёвое по сравнению с другими образцами.

реклама

Первыми модулями УМПК обзавелись авиационные бомбы "малого" калибра – ФАБ-250 и ФАБ-500. Потом последовали ФАБ-1500 и, наконец, ФАБ-3000. Последняя является бомбой самой крупного калибра, имеющейся в распоряжении оперативно-тактической авиации ВКС РФ. 

Первые кадры применений трёхтонных бомб появились ещё около месяца назад. Спустя некоторое время Министерство обороны опубликовало видеоролик, посвящённый боевому применению ФАБ-3000 с УМПК. Это видео можно считать официальной презентацией столь разрушительного оружия.

Разумеется, применение трёхтонных бомб, ставшее уже достаточно частым, не укрылось от внимания всевозможных иностранных наблюдателей. Соответствующая публикация вышла на страницах индийско-канадского аналитического издания Eurasian Times. Автором материала является военный эксперт Виджайндер Тхакур, отставной лётчик ВВС Индии.

В своём материале Тхакур напоминает, что после заявления российского военного ведомства, сделанного в марте 2024, о возобновлении серийного производства ФАБ-3000, в стане противника сразу появилось достаточно много "скептицизма и насмешек". Но уже тогда было понятно, что изделия нового выпуска будут применяться с универсальными модулями планирования и коррекции.

Первоначально считалось, что огромная инерция и скорость тяжёлой бомбы не позволят направить её точно в цель. Однако российские инженеры разработали новый УМПК для ФАБ-3000 с более крупными рулями и более мощными приводами для них. 

ФАБ-3000 планирует к цели. Скриншот видео Минобороны РФ

14 июля 2024 года МО РФ опубликовало кадры боевого применения такой бомбы. Бомба была сброшена с самолёта Су-34 на большой высоте, после чего перевернулась, раскрыла крыло и полетела к цели в устойчивом планировании. А уже 15 июля агентство ТАСС со ссылкой на лётчика Су-34 сообщило, что бомба ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции имеет минимальное круговое вероятное отклонение – всего 10 метров. И это при том, что масса боевой части бомбы в тротиловом эквиваленте составляет 1400 килограммов.

Индийский военный эксперт заметил ещё одно сообщение российских СМИ, в котором было заявлено, о том что отечественные конструкторы работают над увеличением дальности полёта планирующих бомб ФАБ-3000. По мнению Тхакура, заявление о том, что модернизационные мероприятия существенно повысят дальность полёта боеприпасов, является очень важным, даже сенсационным.

Так же аналитик привёл несколько вариантов увеличения дальности полёта бомб. Во-первых, можно увеличить высоту или скорость сброса боеприпаса. Но такое решение даст лишь незначительную прибавку по дальности. Во-вторых, теоретически возможно увеличить дальность планирования за счёт использования аэродинамических поверхностей большей площади. Но, опять же, прибавка по дальности будет не очень значительной.

А вот установка небольшого турбовентиляторного двигателя на УМПК стала бы логичным решением, позволившим существенно увеличить дальность планирования. Такая модернизация не является технически сложной. Зато ФАБ-3000 могла бы планировать на дальность более 200 километров.

Однако использование турбовентиляторного двигателя помимо очевидных плюсов имеет и свою обратную сторону. Такой двигатель сразу же увеличит тепловую сигнатуру бомбы, что сделает её уязвимой для перехвата средствами ПВО. По мнению эксперта, вместо турбовентиляторного двигателя можно установить твердотопливный ракетный двигатель, чтобы поднять бомбу на большую высоту и придать ей дополнительную скорость перед планированием.

Аналитик Eurasian Times сообщает, что российские планирующие бомбы стали огромной проблемой для ВСУ. На данный момент пока неизвестно, каким образом российские инженеры намерены увеличить дальность применения ФАБ-3000, но уже улучшенная точность такой бомбы – уже плохая новость для украинских военных. А увеличенная дальность планирования боеприпаса ещё ухудшит ситуацию.

#новости #армия #оружие #авиация #военные новости #самолеты #су-34 #бомбы #фаб-3000
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
9
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
9
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
6
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
3
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
2
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
3
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
6
В США планируют начать развертывание новой системы ПВО со снарядами, летящими со скоростью 9000 км/ч
3
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
10
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
+
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
2
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
+
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
2
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
2
Шесть популярных смартфонов Samsung уже получили июльское обновление безопасности
+

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
1
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
19
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
48
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
32
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
41
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
12

Сейчас обсуждают

Clamwult
14:09
Процессор либо работает, либо нет, не запускать что то из за мифической деградации он не может, блин, такое ощущение что весь мир отупел, чтобы писать такое, это как с красивыми цветами у амд, или вер...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
ЧВК Вагнер 1
14:07
Этот недочеловек Лях забыл наверное что такое Великая Россия ." Ну что сынко , помогли тебе ляхи ? " . Псы загавкали , пора их в расход ядреной кувалдой . Что ни падаль , то громче всех лает .
Президент Польши считает, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО
Владимир Вырвич
14:04
Часто видим бтры, особенно на "байрактаре" как туда фпв прилетает. И причём бтр к карте? Колесные платформы как мальва или дана точно так же уходят в ангар на невойне от дронов как и м109 с мстами-с. ...
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
Владислав Зимин
14:02
Ну от чего же, поколение xbox 360 было весьма успешным с точки зрения конкуренции с playstation 3. Правда, тут скорее sony лоханулась с закрытым потенциалом. Но m$ поняла что не может сидеть на двух с...
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
slikts
14:01
Опять Петров- Баширов...
Politico: Неопознанные дроны не перестают следить за подготовкой солдат ВСУ в ФРГ
Эдуард Кузнецов
14:00
Держи
Fortnite столкнулся с проблемой из-за процессоров Intel, Epic Games предложила временное решение
Эдуард Кузнецов
13:59
...включенный по умолчанию интел, на заводе.
Fortnite столкнулся с проблемой из-за процессоров Intel, Epic Games предложила временное решение
Смотрю за 404
13:58
То-то случаи отравления среди 404 солдат участились, а грешат на местных волонтеров-партизан, что это они ваших бандеровцев водой да консервами травят.
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
Evgeny Chezarin
13:57
Интел умер после высера скам-архитектуры с говноядрами под костылем thread director. Последний камень 12400, остальное - нае*алово тупых гоев.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
HyperVG
13:56
AMD - не intel, чтобы каждый квартал по 3 сокета менять. АМ4 на плаву ещё с 17-го года, и ам5 наверняка тоже окажется долгоиграющим
Ryzen 9 10950X на архитектуре Zen 6 "Medusa" более чем вдвое превзойдет Ryzen 9 9950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем