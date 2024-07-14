Boeing KC-46 Pegasus – американский самолёт-заправщик, построенный на базе пассажирского авиалайнера Boeing 767. Свой первый полёт этот воздушный танкер совершил в 2015 году, а с 2019 года принят на вооружение ВВС США. Самолёты данного типа предназначены для замены устаревших воздушных заправщиков KC-135E Stratotanker, находящихся на службе с 50-60-х годов прошлого столетия. Но с новым самолётом что-то пошло не так.
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Стало известно, что ВВС Италии обдумывают возможность проведения конкурса на новый самолёт-заправщик после приостановки планов по закупке американских танкеров Boeing KC-46. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.
В конкурсе, который может состояться уже в текущем году, скорее всего, примет участие самолет-заправщик A330 MRTT от европейского концерна Airbus. Если самолёт пройдёт отбор, то машины данного типа заменят в ВВС Италии четыре самолета-заправщика на базе Boeing 767, введенные в эксплуатацию в 2011 году. В данном случае речь идёт о самолётах KC-767 [прим.]. Если выбор будет сделан в пользу самолёта производства фирмы Airbus, то это станет важным шагом для итальянских ВВС после более чем десятилетней зависимости от воздушных заправщиков корпорации Boeing.
По данным Defense News, ещё в 2021 году Италия заявила о планах модернизации своих самолётов-заправщиков KC-767 и о закупке ещё двух таких же машин. Однако уже в 2022 году официальный Рим изменил своё решение, заявив о намерении купить шесть самолётов KC-46, тем самым присоединившись к США, которые приобретают более современные самолёты.
Только в июне 2024 года планы Италии снова изменились. Об этом стало известно после того, как специалисты по оборонному планированию опубликовали документ, в котором было сказано, что закупка шести заправщиков KC-46 общей стоимостью 1,1 миллиарда евро приостановлена "в связи с изменившимися и непредвиденными потребностями".
По версии Defense News, несмотря на отсутствие подробностей, такое решение может быть связано с высокой стоимостью самолётов и сроками их поставки.
Как сообщается, KC-46 имеет ряд технических проблем, включая проблемы с системой технического видения. При её помощи операторы заправочной станции получают необходимый обзор при дозаправке других самолётов в воздухе. США пообещали предоставить обновлённую систему, но её поставка отложена на 2026 год.
По данным анонимного источника, конкурс на альтернативный самолёт-заправщик для нужды ВВС Италии должен быть проведён в течение нескольких месяцев. С его слов, чиновники пока полностью не отказываются от покупки самолётов KC-46, но хотят посмотреть, что ещё предлагается на рынке. Но наиболее вероятной альтернативой американскому танкеру представляется Наиболее вероятной альтернативой является Airbus A330 MRTT. Такие самолёты уже приобрели Франция, Испания и Великобритания.
Есть очень высокая вероятность, что Италия всё же выберет воздушный заправщик европейского производства. Он совершил свой первый полёт в 2007 году, а на вооружение был принят в 2011 году. Соответственно, самолёт уже достаточно освоен и не имеет технических проблем. Кроме указанных стран операторами A330 MRTT являются ОАЭ, Саудовская Аравия, Австралия, Южная Корея и Сингапур.