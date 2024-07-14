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crazycat21
ВВС Италии рассматривают возможность покупки других самолётов-заправщиков вместо Boeing KC-46
Вероятно, итальянцам не нравится стоимость американских самолётов и сроки их поставки.

Boeing KC-46 осуществляет заправку истребителя F-15. Фото: ВВС США

Boeing KC-46 Pegasus – американский самолёт-заправщик, построенный на базе пассажирского авиалайнера Boeing 767. Свой первый полёт этот воздушный танкер совершил в 2015 году, а с 2019 года принят на вооружение ВВС США. Самолёты данного типа предназначены для замены устаревших воздушных заправщиков KC-135E Stratotanker, находящихся на службе с 50-60-х годов прошлого столетия. Но с новым самолётом что-то пошло не так.

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Стало известно, что ВВС Италии обдумывают возможность проведения конкурса на новый самолёт-заправщик после приостановки планов по закупке американских танкеров Boeing KC-46. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

В конкурсе, который может состояться уже в текущем году, скорее всего, примет участие самолет-заправщик A330 MRTT от европейского концерна Airbus. Если самолёт пройдёт отбор, то машины данного типа заменят в ВВС Италии четыре самолета-заправщика на базе Boeing 767, введенные в эксплуатацию в 2011 году. В данном случае речь идёт о самолётах KC-767 [прим.]. Если выбор будет сделан в пользу самолёта производства фирмы Airbus, то это станет важным шагом для итальянских ВВС после более чем десятилетней зависимости от воздушных заправщиков корпорации Boeing.

Французский заправщик Airbus A330 MRTT передаёт топливо истребителю F-35. Фото: ВВС Франции

По данным Defense News, ещё в 2021 году Италия заявила о планах модернизации своих самолётов-заправщиков KC-767 и о закупке ещё двух таких же машин. Однако уже в 2022 году официальный Рим изменил своё решение, заявив о намерении купить шесть самолётов KC-46, тем самым присоединившись к США, которые приобретают более современные самолёты.

Только в июне 2024 года планы Италии снова изменились. Об этом стало известно после того, как специалисты по оборонному планированию опубликовали документ, в котором было сказано, что закупка шести заправщиков KC-46 общей стоимостью 1,1 миллиарда евро приостановлена "в связи с изменившимися и непредвиденными потребностями".

По версии Defense News, несмотря на отсутствие подробностей, такое решение может быть связано с высокой стоимостью самолётов и сроками их поставки.

Как сообщается, KC-46 имеет ряд технических проблем, включая проблемы с системой технического видения. При её помощи операторы заправочной станции получают необходимый обзор при дозаправке других самолётов в воздухе. США пообещали предоставить обновлённую систему, но её поставка отложена на 2026 год.

По данным анонимного источника, конкурс на альтернативный самолёт-заправщик для нужды ВВС Италии должен быть проведён в течение нескольких месяцев. С его слов, чиновники пока полностью не отказываются от покупки самолётов KC-46, но хотят посмотреть, что ещё предлагается на рынке. Но наиболее вероятной альтернативой американскому танкеру представляется Наиболее вероятной альтернативой является Airbus A330 MRTT. Такие самолёты уже приобрели Франция, Испания и Великобритания.

Есть очень высокая вероятность, что Италия всё же выберет воздушный заправщик европейского производства. Он совершил свой первый полёт в 2007 году, а на вооружение был принят в 2011 году. Соответственно, самолёт уже достаточно освоен и не имеет технических проблем. Кроме указанных стран операторами A330 MRTT являются ОАЭ, Саудовская Аравия, Австралия, Южная Корея и Сингапур. 

#новости #армия #оружие #авиация #военные новости #самолеты #boeing #airbus #a330 mrtt #kc-46
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