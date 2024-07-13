В качестве причин названы наличие языкового барьера лётчкиков и сложности с логистикой запчастей.

Истребитель F-16. Фото: Министерство обороны Нидерландов

Достаточно долго время политические деятели из Киева во главе с уже утратившим легитимность Зеленским выпрашивали у стран Запада боевые самолёты четвёртого поколения, а именно истребители F-16 американского производства. В результате летом 2023 года, после соответствующей отмашки из Вашингтона, была сформирована так называемая истребительная коалиция. На роль стран-спонсоров, которые "согласились" передать самолёты из наличия собственных ВВС были назначены Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. Другие страны, включая сами США, взялись за подготовку украинских лётчиков на западные машины.

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Согласно разным данным, Киев должен получить до 61 истребителя F-16. Другие источники говорят, что передано будет 85 машин данного типа. В любом случае, в украинские власти с нетерпением ждут эти самолёты, возлагая на них неоправданно высокие надежды. Там уверены, что иностранные истребители смогут произвести перелом в ходе боевых действий. На мнения ряда западных экспертов и политиков о том, что F-16 не станут "супероружием", там не обращают внимание.

В ходе недавнего саммита НАТО в Вашингтоне лидеры США, Дании и Нидерландов выступили с совместным заявлением о том, что процесс передачи Украине уже начат, что уже этим летом F-16 будут летать в украинском небе. Количество передаваемых машин и конкретные сроки их передачи не раскрывались.

Но с ожидаемыми Киевом самолётами есть проблемы. Соответствующую информацию опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Bloomberg. Согласно опубликованным данным, Украина получит меньше самолётов, чем планировалось ранее. Причина в наличии языкового барьера лётчиков и в сложной логистике запасных частей. Bloomberg ссылается на данные своих источников.

Один из них заявил, что Украина сможет сформировать только одну эскадрилью из 15-24 самолётов из "запланированных 300". Другой источник заявил о двух десятках F-16, которые Киев сможет получить до конца года.

Также приводится мнение старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Джима Таунсенд, который заявил, что ещё одной проблемой является способность России наносить удары по взлётно-посадочным полосам. С его слов, аэродромы станут очень хорошими целями. ВС РФ уже наносили удары по некоторым из них просто в виде "приветствия" F-16. К тому же Россия укрепила свою ПВО, поэтому отправка большого количества F-16 на Украину находится под сомнением.

Некий украинский чиновник признал, что существуют проблемы с обучением лётчиков и подбором персонала для технического обслуживания F-16.

Непонятно, откуда источники Bloomberg взяли цифру в 300 запланированных к передаче истребителей. В ходе недавнего саммита НАТО Зеленский заявлял, что для полного "счастья" Киеву необходимо 128 самолётов F-16. И это то количество, которое вообще есть у всех европейских стран НАТО. Если есть вообще!

Согласно данным открытых источников, на начало 2024 года на вооружении Дании, Бельгии, Нидерландов суммарно находилось 122 таких истребителей. В Норвегии они уже официально сняты с вооружения.