Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Bloomberg: Украина получит меньше истребителей F-16, чем было запланировано
В качестве причин названы наличие языкового барьера лётчкиков и сложности с логистикой запчастей.

Истребитель F-16. Фото: Министерство обороны Нидерландов

Достаточно долго время политические деятели из Киева во главе с уже утратившим легитимность Зеленским выпрашивали у стран Запада боевые самолёты четвёртого поколения, а именно истребители F-16 американского производства. В результате летом 2023 года, после соответствующей отмашки из Вашингтона, была сформирована так называемая истребительная коалиция. На роль стран-спонсоров, которые "согласились" передать самолёты из наличия собственных ВВС были назначены Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. Другие страны, включая сами США, взялись за подготовку украинских лётчиков на западные машины.

реклама

Согласно разным данным, Киев должен получить до 61 истребителя F-16. Другие источники говорят, что передано будет 85 машин данного типа. В любом случае, в украинские власти с нетерпением ждут эти самолёты, возлагая на них неоправданно высокие надежды. Там уверены, что иностранные истребители смогут произвести перелом в ходе боевых действий. На мнения ряда западных экспертов и политиков о том, что F-16 не станут "супероружием", там не обращают внимание.

В ходе недавнего саммита НАТО в Вашингтоне лидеры США, Дании и Нидерландов выступили с совместным заявлением о том, что процесс передачи Украине уже начат, что уже этим летом F-16 будут летать в украинском небе. Количество передаваемых машин и конкретные сроки их передачи не раскрывались. 

Но с ожидаемыми Киевом самолётами есть проблемы. Соответствующую информацию опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Bloomberg. Согласно опубликованным данным, Украина получит меньше самолётов, чем планировалось ранее. Причина в наличии языкового барьера лётчиков и в сложной логистике запасных частей. Bloomberg ссылается на данные своих источников.

Один из них заявил, что Украина сможет сформировать только одну эскадрилью из 15-24 самолётов из "запланированных 300". Другой источник заявил о двух десятках F-16, которые Киев сможет получить до конца года.

Также приводится мнение  старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Джима Таунсенд, который заявил, что ещё одной проблемой является способность России наносить удары по взлётно-посадочным полосам. С его слов, аэродромы станут очень хорошими целями. ВС РФ уже наносили удары по некоторым из них просто в виде "приветствия" F-16. К тому же Россия укрепила свою ПВО, поэтому отправка большого количества F-16 на Украину находится под сомнением.

Некий украинский чиновник признал, что существуют проблемы с обучением лётчиков и подбором персонала для технического обслуживания F-16.

Непонятно, откуда источники Bloomberg взяли цифру в 300 запланированных к передаче истребителей. В ходе недавнего саммита НАТО Зеленский заявлял, что для полного "счастья" Киеву необходимо 128 самолётов F-16. И это то количество, которое вообще есть у всех европейских стран НАТО. Если есть вообще! 

Согласно данным открытых источников, на начало 2024 года на вооружении Дании, Бельгии, Нидерландов суммарно находилось 122 таких истребителей. В Норвегии они уже официально сняты с вооружения. 

#новости #армия #оружие #авиация #f-16 #истребители #самолеты #нидерланды #дания #бельгия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
8
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
6
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
1
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
1
Интегрированная среда разработки Zed доступна для Linux
+
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
3
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
1
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
+
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
6
Складные телефоны Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6 лишены плавных обновлений Android
+
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
В арсенале России и Белоруссии появилась автоматизированная система управления "Байкал-1"
1
Датский производитель Vestas установил крупнейшую наземную ветряную турбину
1
Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
+
Опубликован ряд характеристик доступного складного смартфона Honor Magic Vs3
+
Россия разработала новый беспилотник для дальней разведки
+
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4
Модифицированная Nintendo Switch с объёмом памяти 8 ГБ не справилась с Baldur’s Gate 3
+

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
58
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
44
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
64
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
8
Мое мнение об iPad Air 2024
7
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
+
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
13

Сейчас обсуждают

Владислав Балашов
05:57
Если там есть нефть, то США уже завтра пошлют туда войска, потому что там наверняка нет демократии
Самый мощный в мире телескоп обнаружил суперземлю, на которой может существовать океан
Эдуард Кузнецов
05:56
Сам из лужи вылезь..амд дрюкает нвидию по процам, интел по видюхам и обрих по приставкам. Это я про количественные показатели, а по технологиям дрючит процессоры интел и равна в видюхах нвидии (немно...
Intel сократит отставание от AMD и выпустит процессоры серии Core Ultra 200 в начале октября
Эдуард Кузнецов
05:46
А сразу на нормальных процессорах нельзя было системы собирать? Пока жареный петух не клюнет, не доходит. Дэбилы...
Нестабильность флагманов Intel Core 13/14-го поколения проявляется и в серверах с платами W680
Dark_Cloud
05:44
Отличный корабль. Только не работает. Может вернуться, а может и не вернуться. Любое время все никак не наступает. Памагити! Выпустите нас отсюда!!
Астронавты НАСА поделились своим мнением о космическом корабле Starliner
Эдуард Кузнецов
05:41
Деградация коснулась не только процессоров но и самой компании.. Нда...
Intel по неизвестным причинам сместила публичный дебют Core Ultra 200 на более позднее время
Тимур Закиров
05:37
Pixel 8 Pro от 1099€ было , не забывайте, цены не изменились
В сеть утекли характеристики и цены смартфонов Google серии Pixel 9
Смотрю за 404
05:34
Со страхами к психологу, хотя всему миру похер.
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
Эдуард Кузнецов
05:34
Т.е. новому мобильному процессору от амд, который скоро выйдет (на пол года раньше чем лунатик, по последни утечкам), он не конкурент.
Core Ultra 7 258V сопоставим по графической производительности с Radeon 780M и Arc A380
Смотрю за 404
05:26
Бесплатный труд по восстановлению лесов в новых и старых субъектах Великой России - ускорит их выздоровление.
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
Смотрю за 404
05:23
Откуда у тебя кастрюля спутник? Мечтай дальше увидеть со спутника.
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем