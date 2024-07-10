Неприятная новость для Запада. И это в условиях санкций.

Фото: Минобороны РФ

Вооружённые силы России в рамках проведения Специальной военной операции на сопредельной территории применяют практически весь спектр доступных средств поражения. Разумеется, кроме ядерного оружия. Всё же это последний аргумент на случай эскалации глобального масштаба.

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Для нанесения комбинированных ударов применяются и крылатые ракеты X-101 большой дальности, носителями которой являются самолёты стратегической авиации. Данные ракеты используются для поражения важных военных объектов и самой чувствительной инфраструктуры противника, без которой ведение боевых действий со временем становится достаточно проблематичным.

Сразу же после начала Специальной военной операции западные политики, а так же всевозможные иностранные эксперты и аналитики наперегонки принялись упражняться в подсчётах ракет, оставшихся в наличии у ВС РФ. Цифры назывались самые разные, сроки тоже. Однако все эти умозаключения, основанные только на том, что Россия якобы не может производить в достаточном количестве высокоточные средства поражения из-за отсутствия доступа к импортной электронике, сводились только к тому, что ракеты должны были закончиться в самое ближайшее время. Сроки "заканчивания" постоянно сдвигались. Но ракеты как были, так и остались. Более того, интенсивность ракетных ударов по объектам противника даже возросла.

И теперь этот вполне объективный факт вынуждена признавать даже оголтелая западная пресса. В частности, даже вполне респектабельная британская деловая газета Financial Times опубликовала материал на эту тему. Правда, британские журналисты, отрабатывая общую западную повестку, отказываются признавать, что в здание детской больницы в Киеве прилетела ракета, выпущенная из комплекса NASAMS, переданного Украине странами Запада.

Газета отмечает, что российская оборонная промышленность смогла нарастить объёмы своего производства. И теперь Россия выпускает в восемь раз больше дальнобойных ракет X-101, чем выпускала до февраля 2022 года. По данным Financial Times, если за весь 2021 год российские оборонные предприятия собрали всего 56 таких ракет, то по итогам 2023 года было выпущено 420 таких изделий. Почти восьмикратный рост!

Каковы на самом деле масштабы выпуска таких ракет, неизвестно никому. Время такое. Однако частота применения X-101 подсказывает, что они существенно больше количества, заявленного британской газетой.

Financial Times утверждает, что несмотря на санкции, лишившие Россию доступа к некоторым западным компонентам, военная промышленность РФ якобы обратила свой взор на передовые технологии, которые не предназначены для военного использования. И это свидетельствует о том, что Россия вполне успешно обходит введённые в отношение неё ограничения.

После публикации Financial Times становится понятным, откуда взялась байка про стиральные машины и микроволновки, точнее про электронику из них. Похоже, что там все так думают даже на государственном уровне. Кстати, когда-то глава МИД Германии Анналена Бербок на полном серьёзе сокрушалась о том, что никак не удаётся пресечь импорт в Россию стиральных машин немецкого производства, из которых изымаются необходимые электронные компоненты.

Но необходимо понимать, что у России достаточно собственных высокотехнологичных разработок и необходимых компетенций для производства высокоточного оружия.