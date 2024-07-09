Подразделения на таких танках будут развёрнуты в Гималаях.

Лёгкий танк Zorawar. Фото из открытых источников

Индия представила новую боевую машину собственной разработки – легкий танк Zorawar. Эта лёгкая боевая машина стала результатом совместных усилий Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и компании Larsen & Toubro (L&T). По современным меркам танк разработан в рекордно короткие сроки. На его создание потребовалось меньше двух лет. Боевая машина разработана специально для противостояния армии Китая в условиях высокогорья.

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Индийская армия решила закупить легкие танки местного производства для усиления тяжелой техникой своих подразделений, действующих в высокогорных районах Гималайских гор вдоль линии фактического контроля, которая де-факто является государственной границей между Индией и Китаем. Цель такого усиления – создание противовеса танковым группировкам, развёрнутых по другую сторону границы.

Новый танк назван в честь индийского генерала Зоравара Сингха, который в XIX руководил военными операциями в горном Ладакхе и Западном Тибете. Zorawar, имеющий массу 25 тонн, стал первой боевой машиной, созданной промышленностью Индии для эксплуатации в условиях высокогорья.

Танк имеет хорошее соотношение мощности двигателя к собственной массе. Он вооружён 105-мм нарезной пушкой, поэтому обладает неплохой огневой мощью. Кроме того, он оснащён современными средствами защиты, наблюдения и связи. Zorawar получил систему активной защиты для противодействия соверменным противотанковым средствам.

Первоначально в качестве силовой установки Индия намеревалась использовать немецкий дизель MTU, но из-за задержек с созданием было решено остановить выбор на американском двигателе Cummins мощностью 750 л.с.

Боевая машина не только с лёгкостью преодолевает достаточно крутые подъёмы в горах, но и обладает амфибийными свойствами, поэтому может форсировать реки и небольшие озёра.

Глава DRDO Самир В. Камат, выступая перед местным СМИ, заявил, что прототипу танка ещё предстоит пройти достаточно суровые испытания в условиях высокогорья и низких температур. По оценкам чиновника, для проведения всего цикла необходимых испытаний потребуется год или полтора. Первый серийный танк Zorawar индийская армия должна получить в 2027 году.

Первоначальный заказ армии составляет 59 таких боевых машин. А в общей сложности планируется закупить 354 танка данного типа. Считается, что Zorawar поможет сбалансировать чашу весов с существующим парком лёгких горных танков Китая, таких как Type 15. В настоящее время китайские танкисты имеют значительное преимущество на больших высотах Ладакха.

Некоторые эксперты указывают на то, что у Индии нет опыта в проектировании танков. Национальный танк Arjun считается провальным. Поэтому возникают вопросы об эффективности нового лёгкого танка Zorawar собственной разработки. Если танк получился, то они не исключают того, что в реализации программы могла помочь Россия.