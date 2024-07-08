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crazycat21
Reuters: НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад для противостояния России
Каждое такое соединение насчитывает до 7000 солдат.

Фото: © AFP 2024 / John MacDougall

На Западе уже давно ничего не скрывают, а о сугубо "оборонительном" альянсе говорят, вероятно, по старой привычке. Западные политические и военные деятели продолжают активно разгонять антироссийскую риторику и предлагают населению своих стран готовиться к обороне. Якобы Россия в скором времени намеревается совершить "нападение" на одну из стран НАТО, а то и сразу на несколько. Поэтому необходимо укреплять военный потенциал европейских стран. И это при том, что Россия ни на кого нападать не собирается, для этого нет никаких оснований и мотивов. Об этом неоднократно заявляли в Кремле. Однако западные политики, уже запустившие одну и ту же "пластинку", вряд ли услышат.

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Довольно любопытный материал, касающийся "оборонного" потенциала Североатлантического альянса, опубликовало Reuters.

Как сообщает информационное агентство со ссылкой на анонимный источник, блоку НАТО потребуется дополнительно сформировать от 35 до 50 новых бригад. Эти соединения нужны для того, чтобы полностью реализовать обновлённые планы блока по защите от возможного "нападения" России. Этот источник отказался предоставить какие-либо подробности об оборонных планах, сославшись на их секретность.

Как пишет Reuters, каждая бригада насчитывает от 3000 до 7000 военнослужащих, поэтому формирование ещё 35-50 таких соединений может стать серьёзной проблемой. Ещё одной масштабной проблемой, с которой сталкивается альянс в связи с необходимостью серьёзно отнестись к возможному "нападению" России, является то, что только одной Германии придётся увеличить возможности своей системы ПВО.

Новые оборонные планы Североатлантического альянса были согласованы в ходе прошлогоднего саммита в Вильнюсе. С тех пор ответственные лица работают над их реализацией. Предполагается, что лидеры стран НАТО получат обновлённую информацию в ходе саммита блока, который пройдёт в Вашингтоне.

Reuters сообщает, что военные планировщики альянса определили "подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты". Приоритетными направлениями названы противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные манёвренные сухопутные формирования. 

Пока непонятно, откуда командование НАТО намеревается брать личный состав для формирования новых бригад. Возможно, что военнослужащие будут переведены из других родов войск. Может быть осуществлён набор дополнительных солдат. Также страны альянса могут объединить оба варианта.

Противовоздушная оборона – ещё один недостаток, который был выявлен из-за конфликта на Украине. ПВО особенно важна для Германии как для крупного логистического узла и "плацдарма" в случае потенциального военного конфликта с Россией. Сегодня у бундесвера в наличии осталось всего девять систем Patriot, которые способны перехватывать ракеты. А когда-то, когда Германия была "на переднем крае" в годы холодной войны, таких систем было 36.

Reuters сообщает, что соглашение о первых крупных оборонных планах со времен холодной войны, которые в НАТО назвали "региональными планами", означало фундаментальный сдвиг для западного военного альянса, который на протяжении десятилетий не видел необходимости в разработке новых крупномасштабных планов обороны, поскольку считал, что постсоветская Россия больше не представляет экзистенциальной угрозы.

Ещё одно доказательство того, что Североатлантический альянс готовится к возможному полномасштабному конфликту с Россией. Зачем блоку новые высокоподвижные соединения, то есть механизированные? Явно не для обороны. И само упоминание Германии в роли плацдарма говорит о многом. Плацдарм в обороне не нужен, он нужен в наступлении. Опять же, вновь появилось упоминание об экзистенциальной угрозе, которую Россия якобы представляет для западного мира. Поэтому все заявления политиков с Запада о намерениях России являются лишь прикрытием собственных планов.

#новости #россия #политика #армия #оружие #нато #германия #европа #военные новости #пво
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