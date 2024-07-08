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crazycat21
Столтенберг: Никто не обещал принять Украину в НАТО в течение 10 лет
Ещё генсек НАТО заявил, что Китай является "главным инициатором" конфликта между Россией и Украиной.

Йенс Столтенберг. Фото: EPA/YVES HERMAN

Для официального Киева вступление Украины в Североатлантического альянс уже давно является какой-то необъяснимой целью, фактически навязчивой идеей. Только блоку НАТО принимать Украину в стройные ряды альянса нет никакой необходимости. Во-первых, Украина под управлением западных кураторов и так выполняет то, что от неё требуют в интересах "самого миролюбивого" военного блока на планете. Во-вторых, для самого альянса членство Украины автоматически создаст достаточно серьёзные проблемы глобального характера. 

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Ещё летом 2020 года Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. По этому поводу на Украине тогда началось настоящее ликование. Правда, никто из западных стран не уведомил Киев, что после получения такого статуса возможности расширились именно у НАТО, зато у Украины образовались расширенные обязанности перед альянсом. На этом сложный и тернистый путь к членству в блоке застопорился.

Между тем западные политики продолжают кормить Киев обещаниями, что Украина вступит в альянс чуть ли не в скором будущем. Если не завтра, то когда-нибудь её точно примут в альянс. Только сроки "возможного" вступления почему-то никто из западных функционеров озвучивать не собирается. Да и зачем, если хватает обещаний, которые являются для киевских деятелей своеобразной "морковкой". 

Хотя есть один иностранный чиновник высокого ранга, который хотя бы попытался уточнить для Киева временные рамки принятия Украины в НАТО. Это Йенс Столтенбрег, который пока ещё исполняет обязанности генсека альянса.  Буквально несколько дней назад этот высокопоставленный господин заявил, что Украина, вероятно, будет принята в альянс к... 2034 году. То есть в течение ближайших десяти лет, может чуточку раньше. 

Но спустя некоторое время Столтенберг в интервью американскому каналу CBS "вдруг" заявил, что никто не обещал принять Украину в НАТО в течение десяти лет. С его слов, "никто точно не сказал", что на её вступление потребуется именно 10 лет. И вообще, принятие Украины в ряды альянса является "серьёзной проблемой". Главную проблему чиновник видит в том, что страна находится в состоянии военного конфликта. Поэтому для Запада сейчас важным является усилить военную поддержку Киева для обеспечения "победы" Украины. 

В общем, видно, что господин Столтенберг проявил себя как настоящий человек "слова". И это неудивительно, поскольку после утверждения Марка Рютте на посту нового генсека альянса Столтенберг по факту уже является "хромой уткой", может заявлять всё что угодно. 

В ходе того же интервью Йенс Столтенберг сделал ещё пару любопытных заявлений. По его версии, конфликт на Украине якобы продемонстрировал тесную связь между четырьмя государствами – Россией, Китаем, КНДР и Ираном. И, как заявил чиновник, это Китай якобы является "главным организатором агрессии" против Украины.  

Конфликт на Украине демонстрирует, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным организатором российской агрессии против Украины, – сказал Столтенберг.

При этом чиновник отметил, что все перечисленные государства очень хотят, чтобы США и НАТО "потерпели неудачу на Украине". 

Оговорка или уходящего со своего поста генсека альянса просто потянуло на откровения? В то время как Штаты и прочие государства НАТО старательно открещиваются от имеющегося факта прямого участия в конфликте на Украине, генсек альянса говорит об этом прямо.

#новости #украина #политика #нато #военные новости #столтенберг
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