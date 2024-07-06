Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Швейцария «самостоятельно» построит 4 истребителя F-35 из 36 заказанных
Сборка и испытания четырёх самолётов будут проводится на швейцарском заводе. Окончательная доводка и приёмка – на предприятии в Италии.

Истребитель F-35A. Фото: ВВС Национальной гвардии США

Швейцария является одним из государств-покупателей сильно расхваленных и очень дорогих истребителей пятого поколения F-35 производства США. Власти европейской страны долго думали, чем заменить парк устаревших истребителе F/A-18 Hornet и не нашли ничего лучшего, как выбрать "невидимки". 

реклама

Довольно любопытный материал, посвящённый будущим F-35 швейцарских ВВС вышел на страницах профильного ресурса Army Recognition. Эксперты бельгийского издания прямо дали понять, что Швейцарии "разрешили" самостоятельно построить часть из заказанных ей истребителей. Почти самостоятельно.

Как говорится в материале, 30 июня 2024 года швейцарская компания RUAG получила предварительное одобрение на окончательное производство четырех истребителей F-35 в Швейцарии. Такое разрешение стало значительным достижением для компании.

Федеральное управление вооружений (Armasuisse) одобрило пакет проект RIGI, который позволяет RUAG собрать и испытать четыре из 36 швейцарских истребителей F-35. Но сборка и испытания самолётов будут проходить при непосредственной технической поддержке со стороны американской корпорации Lockheed Martin. Инициатива швейцарской стороны классифицируется не как производственный проект, а как передача знаний и технологий.

Для авиастроительной фирмы RUAG этот проект имеет решающее значение для получения глубоких знаний о F-35 на ранней стадии. Он позиционирует швейцарскую компанию как поставщика в рамках европейской программы поддержки F-35. Новая программа позволит местной авиастроительной фирме сохранить имеющиеся рабочие места и в перспективе создать новые. Компания RUAG назначена Центром компетенции по материалам (MCC) для ВВС Швейцарии, при этом конкретные детали работ по техническому обслуживанию еще предстоит определить.

ВВС Швейцарии получат в общей сложности 36 истребителей F-35A. Новые машины предназначены для замены стоящих на вооружении устаревших истребителей F/A-18 Hornet и F-5 Tiger II. Участвуя в проекте RIGI фирма RUAG получит обширные знаний и сможет стать автономной в процессе эксплуатации и обслуживания F-35A в течение всего срока их службы.

Предварительная сборка четырёх самолётов будет осуществляться в Швейцарии, в Эммене неподалёку от Люцерна. После сборки самолёты будут отправляться в город Камери, Италия. Там на предприятии фирмы Leonardo будут выполнятся заключительные работы, включая нанесение радипоглащающего покрытия на фюзеляжи самолётов, и окончательная приёмка машин.

Прямой оффсетный контракт за производство самолётов оценивается в 500 миллионов швейцарских франков ($556, миллионов). Именно такую сумму получит фирма в качестве компенсации в течение периода закупок в рамках проекта.

Контракт на приобретение F-35A был подписан 19 сентября 2022 года. Поставки самолётов должны быть осуществлены в период с 2027 по 2030 годы. Чтобы склонить власти Швейцарии к приобретению своих истребителей, американская корпорация Lockheed Martin обязалась компенсировать около 60% стоимости контракта (около $3 миллиардов) посредством сделок с швейцарскими фирмами. Кроме того, RUAG обязалась привлечь 40 % необходимого персонала для проекта из числа местного населения.

#новости #армия #оружие #истребители #самолеты #боевая авиация #f-35 #италия #швейцария #lockheed martin
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
11
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
+
Эксперты: благодаря украинским технологиям в мире появляется все больше летальных ИИ-дронов
8
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
57
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
+
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
7
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
12
MSI представила компактные неттопы Cubi NUC с процессорами Intel Raptor Lake-U
+
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
+
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
1
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
5
Tesla привезла человекоподобного робота Optimus в Китай, но показывает его лишь за стеклом
+
Intel готовится снять с производства процессор Core i9-12900KS и модели 10-го поколения
+
Минфин облегчает жизнь малому бизнесу
4
Япония планирует построить 500-километровый конвейер, призванный решить логистический кризис
+
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
+
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Илон Маск предложил название для первого марсианского города
3
Micron начнёт применять EUV-литографию при производстве памяти только в этом году
1
Компания OnePlus работает над новым смартфоном с аккумулятором ёмкостью 6500 мАч
+

Популярные статьи

"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Когда Microsoft добавит игры Activision в подписке Xbox Game Pass
3
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
43
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
4
Бренд "Made in China" становится все популярнее в самом Китае
7
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
1

Сейчас обсуждают

botph
16:06
У них какой-то клоун из квн, в президентском кресле, даже когда был президентом кокс нюхал. Ага, перестанут они, держи карман шире.
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Urkins
15:57
6600 перехайпленное говно, а не бенчмарк проплаченный, хз с чего все взяли что это другой уровень производительности, она во всём хуже 3050
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Дмитрий Маслов
15:54
У Редми флагман и есть ноут про. Субфлагман, если брать в учёт процессор. Бюджетные это 400 серия, а там 720. А здесь статья вообще о том, что "флагмана кал :) берите убогое оуно"
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Дмитрий Маслов
15:48
А в каком году начались проблемы с Нетом? :)
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Дмитрий Маслов
15:47
Я так полагаю у дисковый телефон. А как вы сюда пишете с него? Очень интересно....
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Легенда
15:43
слушаю бывших работодателей данте и гамаю хонкай ( второе фото )
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
Такой то
15:31
у шульца явно один глаз лишний
Канцлер Германии выразил недовольство фактом визита премьера Венгрии в Россию
William Olegovych
15:25
Тут дело именно в камере. Если руки на месте, то за свои деньги эти трубки едва-ли уступают зеркалкам той же цены. Производительность заметна в тяжёлых играх, типо мобильного варзона, там разница межд...
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Ar Tur
15:23
Автор пишет обычное исследовательское судно,обходится от 4 до 9 миллионов рублей в день.Там что людям черную икру 3 раза в день подают и испражняються в золотые унитазы?
ВСУ официально подтвердили выход из микрорайона "Канал" в Часовом Яру с целью "перегруппироваться"
klopcha
15:15
Ну всё... заживём. Зерна много, водки хватит, в Кремле чудеса, бензина всем хватит. "Россия ох**** братан!" - от Томер Савойа. Жаль, пока кофе не растёт.
В России полностью удовлетворён спрос на топливо для автомобилей — Минэнерго
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем