Сборка и испытания четырёх самолётов будут проводится на швейцарском заводе. Окончательная доводка и приёмка – на предприятии в Италии.

Истребитель F-35A. Фото: ВВС Национальной гвардии США

Швейцария является одним из государств-покупателей сильно расхваленных и очень дорогих истребителей пятого поколения F-35 производства США. Власти европейской страны долго думали, чем заменить парк устаревших истребителе F/A-18 Hornet и не нашли ничего лучшего, как выбрать "невидимки".

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Довольно любопытный материал, посвящённый будущим F-35 швейцарских ВВС вышел на страницах профильного ресурса Army Recognition. Эксперты бельгийского издания прямо дали понять, что Швейцарии "разрешили" самостоятельно построить часть из заказанных ей истребителей. Почти самостоятельно.

Как говорится в материале, 30 июня 2024 года швейцарская компания RUAG получила предварительное одобрение на окончательное производство четырех истребителей F-35 в Швейцарии. Такое разрешение стало значительным достижением для компании.

Федеральное управление вооружений (Armasuisse) одобрило пакет проект RIGI, который позволяет RUAG собрать и испытать четыре из 36 швейцарских истребителей F-35. Но сборка и испытания самолётов будут проходить при непосредственной технической поддержке со стороны американской корпорации Lockheed Martin. Инициатива швейцарской стороны классифицируется не как производственный проект, а как передача знаний и технологий.

Для авиастроительной фирмы RUAG этот проект имеет решающее значение для получения глубоких знаний о F-35 на ранней стадии. Он позиционирует швейцарскую компанию как поставщика в рамках европейской программы поддержки F-35. Новая программа позволит местной авиастроительной фирме сохранить имеющиеся рабочие места и в перспективе создать новые. Компания RUAG назначена Центром компетенции по материалам (MCC) для ВВС Швейцарии, при этом конкретные детали работ по техническому обслуживанию еще предстоит определить.

ВВС Швейцарии получат в общей сложности 36 истребителей F-35A. Новые машины предназначены для замены стоящих на вооружении устаревших истребителей F/A-18 Hornet и F-5 Tiger II. Участвуя в проекте RIGI фирма RUAG получит обширные знаний и сможет стать автономной в процессе эксплуатации и обслуживания F-35A в течение всего срока их службы.

Предварительная сборка четырёх самолётов будет осуществляться в Швейцарии, в Эммене неподалёку от Люцерна. После сборки самолёты будут отправляться в город Камери, Италия. Там на предприятии фирмы Leonardo будут выполнятся заключительные работы, включая нанесение радипоглащающего покрытия на фюзеляжи самолётов, и окончательная приёмка машин.

Прямой оффсетный контракт за производство самолётов оценивается в 500 миллионов швейцарских франков ($556, миллионов). Именно такую сумму получит фирма в качестве компенсации в течение периода закупок в рамках проекта.

Контракт на приобретение F-35A был подписан 19 сентября 2022 года. Поставки самолётов должны быть осуществлены в период с 2027 по 2030 годы. Чтобы склонить власти Швейцарии к приобретению своих истребителей, американская корпорация Lockheed Martin обязалась компенсировать около 60% стоимости контракта (около $3 миллиардов) посредством сделок с швейцарскими фирмами. Кроме того, RUAG обязалась привлечь 40 % необходимого персонала для проекта из числа местного населения.