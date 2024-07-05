Самолёты предназначены для замены устаревших машин этого типа.

Eurofighter Typhoon ВВС Италии. Фото: commons.wikimedia.org

Профильный ресурс Defence24 сообщает, что власти Италии решили приобрести дополнительные многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon. В новой правительственной закупке значатся 24 самолёта данного типа.

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Впервые о планах властей Италии стало известно ещё в мае этого года. Затем сообщалось, что правительство страны постарается получить разрешение на покупку со стороны итальянского парламента. Предполагается, что контракт на новые самолёты будет подписан в третьем квартале текущего года.

В настоящее время в составе ВВС Италии есть шесть эскадрилий на самолётах Eurofighter Typhoon: пять строевых и одна учебная. Всего они эксплуатируют 94 самолёта данного типа из 96 ранее закупленных. Два истребителя были потеряны в авиационных происшествиях.

Правительственная покупка направлена не на расширение имеющегося авиапарка и формирование новых подразделений, а на замену крайне несовершенных машин версии Tranche 1 [первая модификация, прим.] на новейшие Tranche 4 с доработками. Возможно, будут даже закуплены истребители в модификации Tranche 5.

Планируемые к покупке самолёты по стандарту аналогичны тем, что недавно приобрела Испания. В настоящее время на вооружении итальянских ВВС по-прежнему остаются 28 самых старых истребителей Eurofighter Typhoon Tranche 1. Кроме них Италия купила 47 машин в варианте Tranche 2 и 21 самолёт в версии Tranche 3A.

Благодаря покупке новых самолётов боевой потенциал итальянских эскадрилий должен существенно возрасти. Кроме того, контракт является важным и для европейского консорциума Eurofighter, который жалуется на отсутствие экспортных заказов. Пока ситуацию спасают только государства, которые непосредственно участвуют в производстве самолётов. Они заказывают технику для своих нужд. Недавно Испания заказала 45 новых истребителей в рамках двух своих оборонных программ, а Германия заказала 58 самолётов, затем добавив к ним ещё 20 машин.